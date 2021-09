Alejandra Fernández, abogada: «La violencia machista no remite, hay cada vez más denuncias de maltrato físico»

Y otra cuestión que me gustaría saber es qué piensan en este caso los violentos. Porque no lo sabemos. Simplemente sabemos que nos consideran inferiores, diferentes, y que cargan sus frustraciones y su complejo de inferioridad, su rabia, sobre nosotras por el mero hecho de ser mujeres. Pero yo no sé que piensan, no sé el fondo de eso. Debemos conocer más al agresor. Conste que a mí el agresor como tal es un individuo que no me interesa para nada, pero sí me interesa saber qué piensa, de dónde viene ese comportamiento, para tratar de prevenirlo. Porque hay una cosa que está clara: no mejoramos.

