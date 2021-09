Rueda renueva la dirección del PP de Pontevedra para dar más peso al municipalismo

La nueva dirección provincial del PP deja así al margen de representación a Vilagarcía, con un partido allí descabezado y a la espera de reconstrucción. El municipalismo, no obstante, es el que toma protagonismo, con la vista puesta en los comicios locales, en un comité de dirección que se renueva por encima del 70 %, al repetir solo el presidente Alfonso Rueda, Nidia Arévalo y Jorge Cubela. Cinco de los vicesecretarios y la vicepresidenta son alcaldes. Concejales y diputados provinciales representativos de las zonas donde no gobierna el PP los ayuntamientos copan el resto del núcleo duro. «Son persoas con ampla experiencia que contan co aval das urnas e dos seus veciños», asegura Alfonso Rueda.

Rueda reclamará en el congreso de mañana, que se celebra en la sede de Afundación de Pontevedra a partir de las 17.30 horas, dedicación, esfuerzo y trabajo en equipo a los suyos, con un único objetivo: conseguir resultados.