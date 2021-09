Las lagunas que siguen pendientes en la atención primaria

Protesta organizada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública en Ponteareas, la semana pasada

¿Para qué sirve la atención primaria? Todo el mundo tiene clara la aspiración de la oncología (curar el cáncer), de la cirugía cardíaca (operar las enfermedades del corazón) o de la radiología (diagnosticar con técnicas de imagen); pero ¿qué quiere ser la atención primaria? Existe un corpus teórico inmenso al respecto. El plan de cabecera de la Consellería de Sanidade es el titulado Por una atención primaria vertebradora del sistema de salud. En los últimos 30 años, dice ese documento, los centros de salud han sido la puerta de entrada al sistema sanitario, el lugar al que acudían los pacientes y que filtraba y ordenaba los que debían ir al hospital.

En estas tres décadas todo ha cambiado. El envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida significan más cuidados sanitarios. El 70 % de las consultas de los centros de salud de Galicia son por enfermedades crónicas, y todo apunta a que esto va a ir en aumento. Pero ¿qué es más eficaz: tratar a un diabético con insulina a diario o promover acciones concretas para evitar que la incidencia de la diabetes —la padece el 8 % de la población— siga creciendo?, ¿administrar los mejores cuidados hospitalarios a pacientes de EPOC —la sufren el 12 % de los mayores de 40 años— que ingresan seis veces al año o que su médico de familia se anticipe a posibles recaídas? Tal vez no haga falta preguntar qué es más barato.

Los centros de salud no están preparados para abordar ese futuro. No pueden. Lo dice, en su duro diagnóstico, el plan Por una atención primaria...: los médicos están saturados, no hay un modelo de salud comunitaria con acciones preventivas, no hay coordinación dentro de los propios centros, falta de previsión para gestionar el relevo generacional...