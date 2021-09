Juan Ramón Quintás: «Desde que me jubilé, disfruto de todo lo que hago»

«Desde que me jubilé, disfruto de todo lo que hago», recalca. No renuncia a nada de lo que ha dejado detrás, aunque haya tenido sinsabores. En la política entró, recuerda, porque quería corresponder a la sociedad española después de la Transición. «Yo estaba estudiando las oposiciones cuando fuera, en la calle, otros conseguían la democracia. Pensé que yo también tenía que aportar algo». Cambió las aulas por el Congreso. Luego regresó a las clases, y al final le tentaron las finanzas en el sector de las cajas de ahorros. Todo ello, resume, «la política, la economía, la enseñanza, es como visitar un país, unos te gustan más que otros. Y yo no me arrepiento de nada de ello».

Y esto le lleva a otra de sus pasiones: viajar junto a Mari, su mujer. Bajar el río Mekong, perderse por las selvas de Brasil y de Bolivia, la India... La pandemia le cortó todo ello, por ejemplo esa escapada a la Ruta de la Seda que ahora ve imposible hacer. Se quedó confinado en su piso de Madrid, mirando la vida por el balcón, y con los nietos lejos. La última salida fue a Bután, el llamado país de la felicidad. Y escuchándole, da la sensación de que esa felicidad no la tiene nada lejos.