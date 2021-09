«O autobús pasa por diante de nós, pero non para recollernos»

La Xunta, por su parte, explicaba ayer que «para acceder ao servizo de transporte deben estudar no seu concello, algo que non sucede neste caso». Los niños de Baamonde, al ser cerrado su colegio, decidieron matricularse en localidades equidistantes y no ir a la capital municipal.

Ni el encierro en el edificio administrativo de la Xunta en Lugo, ni las protestas en el Parlamento y las manifestaciones sirvieron para frenar el cierre del colegio de Baamonde. Perdieron «o cole», como ellos dicen, y ahora, días después del comienzo del primer curso escolar tras la clausura, se encuentran con que tienen que ir en coche a su nuevo centro porque ni buses ni taxis «están dispostos a levarnos».