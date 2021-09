Román Rodríguez rechaza de plano eliminar la recuperación en secundaria

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante la visita a un instituto de Noia

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, manifestó un firme rechazo a la intención del Gobierno central de eliminar los exámenes de recuperación en la ESO. Algo que, a su juicio, consolida «el decreto del aprobado general», lo que genera «efectos negativos» en el sistema educativo, en la medida en «que desincentiva el esfuerzo y baja el nivel de preparación del alumnado», además de generar «desigualdad».

En una visita al instituto IES Campo de San Alberto de Noia, Román Rodríguez señaló que la desaparición de los exámenes en Secundaria y la promoción de curso sin ningún tipo de recuperación y de manera prácticamente automática representa «una barbaridad y un sin sentido», tanto desde el punto de vista educativo como también desde la perspectiva técnica, y advierte de un «caos organizativo» en los centros porque este curso los alumnos están estudiando con los currículos de la anterior ley «y quieren que los evaluemos con los criterios de la nueva».

Sobre todo, el titular gallego de Educación mostró su especial preocupación por los efectos académicos de esta propuesta que, a su juicio, «ponen en riesgo el futuro de la juventud, porque no es lo mismo estudiar que no estudiar o aprobar que no aprobar». Frente a la estrategia del ministerio del aprobado general, el Gobierno gallego apuesta por el diseño de proyectos y programas educativos orientados precisamente a recuperar e incentivar a aquellos alumnos que tienen más dificultades, para que nadie se quede atrás, precisó el conselleiro en Noia.