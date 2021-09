El bum del caravanismo empuja a los ayuntamientos a regular su presencia

Fernández-Arruty afea en concreto la postura del alcalde de Ourense, que manifestó su preferencia a que los caravanistas no recalasen en su ciudad por entender que no dejan riqueza a su paso, o la falta de empatía del Concello de Vigo por no dotarse de áreas para estos vehículos. «El autocaravanista es un turista y son los turistas los que gastan más dinero. Además, nuestras instalaciones no dejan huella», defiende, admitiendo que puede haber desmanes, como entre cualquier otro tipo de viajeros.

Tras sorprenderle la afluencia masiva de caravanas en los aparcamientos de las playas de A Lanzada, O Grove, A Illa o Nigrán, el abogado Avelino Ochoa se puso a buscar normativa y sentencias sobre la movilidad de dichos vehículos. «Hay fallos del Tribunal Superior de Xustiza y en Asturias que equiparan la pernoctación en caravana a hacerlo en una tienda de campaña», aduce. «El campismo libre está prohibido, da igual que lo hagas dentro de un vehículo», señala el letrado, que cree que se hace un mal uso de la norma de tráfico equiparando aparcar como cualquier otro vehículo con pernoctar.