El Parlamento revive la historia autonómica con una muestra de las caricaturas de Siro López

-Algún político ten petado á porta para saír na súa viñeta?

-Que o pediran, seguro; que se me queixaran, non recordo. O que lembro ben é un acto en Santiago no que Xosé Cuíña lle dicía a Abeledo, presidente da Deputación de Pontevedra: «Oes, Abeledo, non te deas importancia, porque ata que saias nunha caricatura de Siro non es ninguén».

-Tamén tivo unha evolución, porque pouco se parecían o Fraga e o Beiras do principio aos do final.