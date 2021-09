¿Sabes lo que puedes hacer y lo que no con tu autocaravana?

Por su parte, dadas las frecuentes incongruencias, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha elaborado un modelo de ordenanza municipal con el objetivo de que sirva de referencia a los concellos para regular esta actividad.

¿Cuáles son los errores más frecuentes entre autocaravanistas? Directamente relacionado con lo anterior, hay gente que, con o sin conocimiento, abusa de la capacidad de estacionamiento de estos vehículos. «Se puede aparcar, que no pernoctar, en cualquier ciudad, calle o plaza de aparcamiento», aclara Antonio Jul, que no solo es empresario, sino también usuario de autocaravanas, y añade que «incluso podrías quedarte un día a dormir, siempre y cuando no se saque el toldo, se pongan los calzos para nivelar y se abran las ventanas», algo que también recoge la propuesta de normativa conjunta de la Fegamp.

Sin embargo, hay quienes «aparcan en primera línea de playa y abren el toldo, sacan sillas y mesas y se ponen a cocinar fuera. Eso no está permitido, solo se puede hacer en un cámping o área habilitada para autocaravanas, sin excusas, pues las hay por toda Europa», explica.

¿Es Galicia un lugar propicio para este tipo de vehículos? Galicia es, actualmente, la comunidad autónoma con mayor número de áreas habilitadas para autocaravanas de España. En total, hay alrededor de 1.000 en todo el país, de las cuales 170 se encuentran en el noroeste, gratuitas en la mayoría de los casos.

«Cuando llegan los meses de verano, sobre todo julio y agosto, la gente de la meseta para abajo tiende a veranear en el norte en busca de un clima más fresco y agradable», explica José Luis Quintero. Además, se reduce a una cuestión de costumbres, pues «en la cornisa cantábrica, hace unos diez años, fueron los pioneros en la habilitación de estos espacios. Donde más había por metro cuadrado era en Asturias, por lo que todo el mundo tenemos como referencia irnos tanto allí como a Galicia», añade.