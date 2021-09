Carlos Pita, arquitecto: «Quisiera haber sido Miquel Barceló»

-Bueno, va a reformar la fábrica de armas.

-Es verdad, me había olvidado. Es tan reciente que aún no lo he asumido, ja, ja.

-¿Hay que sacar los coches de la ciudad?

-Sí, sin duda.

-Eso irrita mucho a la gente.

-Porque en Galicia la gente depende mucho del coche. Berlín y Oslo ya están prohibiendo construir garajes dentro de los edificios. De mis amigos de Barcelona, creo que solo uno tiene coche. El coche no puede ser el protagonista y todos deberíamos saber que la fiesta se acabó.

-La arquitectura, ¿le viene de familia?

-Estoy porque de pequeño dibujaba muy bien y entonces ya decían: «El niño va a ser arquitecto». Mi padre, a la vuelta de la emigración, se hizo promotor así que todo me vino dado. Para mí es una pasión y probablemente es el problema que tengo. Tenía un tío que me decía: «Carliños, si quieres ganar dinero, no te dediques a algo que te guste».

-Tiene un hijo pequeño.

-Soy padre cincuentón y a mucha honra. Erróneamente, empecé tarde. Los amigos me llamaban Herodes. Mi padre, que falleció hace poco, tuvo alzhéimer muchos años, con graves dificultades para comunicarse. Un día le llevé a mi hijo para que lo conociera y fue la última vez que le escuché decir algo hilvanado: «No hay nada como los niños pequeños». Y tenía razón.

-Es también profesor universitario.

-Sí. Y le diré que echo mucho de menos la universidad preBolonia. Bolonia ha sido un mazazo en la línea de flotación de la universidad europea. Con todo, para los que nos dedicamos a la arquitectura, es un refugio y permite estar todos los días hablando de arquitectura, que es un privilegio.

-¿Qué edificio le ha impresionado más?

-Santa María del Mar, en Barcelona. Antes de que fuera un elemento turístico. La catedral de Santiago y la plaza de la Quintana son referentes para cualquier arquitecto gallego.

-¿Celta o Dépor?

-Deportivo a muerte. Como decía el otro, si el Celta jugara en el patio de mi casa, bajaría las persianas, ja, ja.

-Dígame cuatro palabras que le definan.

-Soy absolutamente contradictorio y buena gente.

-¿Qué le gusta a hacer cuando tiene tiempo?

-Nada. Es fundamental aprender a pasmar. Soy muy lector, pero me encanta no hacer nada.

-¿Sabría hacer una tortilla?

-Me sale fatal. No sé cocinar, yo doy de comer. Y me gusta. Pero la tortilla me sale mal. Dios no me llamó por ese camino, ja, ja.

-Si no se habría dedicado a esto, ¿qué habría sido?

-Yo quisiera haber sido Miquel Barceló, que fue uno de mis héroes juveniles. Y aunque quede mal, también me habría gustado ser torero; la imagen de la gloria es salir por la puerta grande de Las Ventas.

-Es difícil ya ver corridas.

-Ya. No me acuerdo de la última. Tengo un amigo que dice que es vegano no practicante, ja, ja, ja. Pues yo soy taurino no practicante.

-Dígame un lugar mágico.

-No se lo puedo decir porque se llenaría de turistas, ja, ja.

-Pues una canción.

-Volando voy, del Camarón de la Isla.

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-No tengo ni idea, pero yo diría una obviedad: lo más importante es el amor; el amor a todo.