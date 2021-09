El juzgado cita a los Franco y al Estado para determinar qué bienes deben quedarse en el pazo de Meirás

El Estado identifica 120 bienes para evitar que los Franco vacíen Meirás José Manuel Pan

Los magistrados de la Audiencia recordaron que, de acuerdo con el artículo 703.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quien está obligado a entregar la posesión de un inmueble tiene derecho a retirar los muebles no comprendidos en la ejecutoria de la sentencia. La Audiencia dejó abierta la puerta a que el Estado promoviese un incidente de ejecución «a fin de determinar qué elementos deben considerarse inseparables, como pudiera ser la discusión sobre un cruceiro, un hórreo o elementos pétreos del jardín, o un retablo u otros objetos, pero no establecer que no puede retirarse ningún mueble».

Es por eso que se ha determinado la admisión a trámite del incidente planteado a fin de poder determinar qué bienes deben tener la consideración de inmuebles a los efectos del artículo 334 del Código Civil y, en consecuencia, no pueden ser retirados del pazo, tal y como subraya la magistrada en el auto, contra el que no cabe presentar recurso.