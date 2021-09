El joven agredido en Nigrán hace un año: «Solo veo oscuridad y los salvajes que intentaron matarme disfrutan de su vida»

«Este año prácticamente me lo he pasado en mi habitación, en mi zona de confort o intentando hacer cualquier actividad que me mantenga la mente ocupada», desvela Nacho Martíns Comesaña. Cuando se refiere a ocupar su mente, especifica que, «siempre que sea con algo alejado de la sociedad ya que, mi hipervigilancia, ansiedad y tensión, no me permiten estar entre la gente y, en todo un año, no fui capaz de conseguir nada».

«Me veo en un pozo sin salida. Solo veo oscuridad mientras los salvajes que intentaron matarme siguen disfrutando de su vida», reconoce este joven de Nigrán con un séquito de seguidores y una única voz. «Pido justicia para mí y para los que se han quedado por el camino», dice Nacho, al igual que lo hizo su madre el pasado 16 de agosto ante más de medio millar de personas que hicieron visible ese día su respaldo a la familia. «Nunca se juzgó ni condenó a los agresores. Ellos siguen haciendo su vida mientras nosotros sufrimos», insiste la madre. Recuerda cada minuto de la pesadilla que cambió sus vidas para siempre. «Nacho solo intentó mediar cuando unos chicos empujaron a su amigo. Lo dejaron tirado en el monte tras apalearlo entre un gran grupo de jóvenes y perseguirlo a la salida de un pazo en el que se celebraba un fiesta gritándole que lo iban a matar», relata Lupe.