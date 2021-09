El Sergas no prevé abrir a los usuarios la petición de citas presenciales con el médico de cabecera

Lo que sí destacó es que las demoras para las consultas con el médico de cabecera han bajado en los últimos quince días. Es lógico, ya que hasta ahora muchos profesionales estaban de vacaciones y en septiembre se han incorporado la mayoría, así que los tiempos de espera han bajado fruto del calendario. Estrella López-Pardo citó que la enorme mayoría de los centros de salud de las áreas de Ourense y A Coruña tienen tiempos de espera menores a dos días, y que en Santiago y Lugo son menores a cuatro días. De Vigo, Pontevedra y Ferrol no dio los datos en su comparecencia. El último fin de semana, La Voz de Galicia demostró cómo en muchos centros de salud la espera ronda las dos semanas, superadas en un caso en Ferrol.

Mir extraordinario y tasa de reposición

Estrella López-Pardo insistió en culpar también al Gobierno central del problema. Antes del verano, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, rescató su idea, ya lanzada dos años antes, de pedir al Ministerio de Sanidad que haga una convocatoria extraordinaria del mir exclusiva para medicina de familia. El Ejecutivo no contempla esta idea, que ya en su día rechazó por dudas jurídicas. Según el sergas, permitiría «solucionar as xubilacións masivas en todo o territorio». «¿Con que titores?», preguntó Julio Torrado, en defensa de su partido, «¿dóbranse as prazas mir?».