Madrugón, bus, clases, recreo, más clases, comedor, y siempre con la mascarilla, así fue el primer día de vuelta a las aulas

Desde luego, algo ha cambiado. Los niños ya no lloran por la vuelta al cole, es más, lo celebran. «Mi hija me ha despertado dos veces esta noche. Se acercaba a la cama y me decía: Mamá, ¿ya es la hora de ir al cole? Estaba desesperada por volver», cuenta la madre de Naira, compañera de Iria. Como prueba de lo sucedido, Naira llega al punto de encuentro con dos coletas altas que dejan ver a la perfección su rostro agotado. «Naira, ¿estás cansada?», le pregunta Lidia. Pero, aunque sus ojos digan lo contrario, ella lo niega rápidamente y se vuelve a jugar con sus amigas.

El autobús no tarda en llegar. Pasa puntual, a las 9.10 horas, y el grupo de amigas se levanta rápidamente para ponerse las primeras de la fila para entrar en el vehículo. Se nota perfectamente que hay dos bandos: a la izquierda, los alumnos de infantil, eufóricos; a la derecha, los veteranos de primaria, más silenciosos y con alguna que otra cara larga, pero igualmente felices de saludar sus compañeros. Volver a ver a sus amigos. «La escuela es muy importante para ellos», cuenta Lidia, mientras las niñas hojean una revista que ha traído Iria y que, en teoría, no podrán compartir en clase. «Necesitan socializar. Aunque hay restricciones, son muy pequeños y es inevitable que acaben jugando entre ellos. Al final, también es cuestión de humanidad», añade.