El Centro Galego de Barcelona dice estar en graves dificultades económicas

El Centro Galego de Barcelona está ubicado en las Ramblas Mercedes Lodeiro

«Chegamos a unha situación límite», manifestaba el martes Carlos Mandianes, presidente del Centro Galego de Barcelona. Lo hacía a traves de un comunicado oficial en el que ponía de manifiesto el peligro de que el centro tuviera que cerrr por falta de ayudas económicas. «Pode que fose un pouco desmesurado», matizaba ayer el propio Mandianes, que confirma una reunión la semana próxima con la Secretaría Xeral de Emigración para corregir la falta de ayudas oficiales que, según este centro, mantiene en graves dificultades económicas a la entidad.

Fuentes del departamento de la Xunta confirmaron que, si el centro gallego de Barcelona no recibe más ayudas, es porque no ha regularizado su inscripción en el rexistro da galeguidade, paso imprescindible para optar y recibir esas ayudas: «Facelo doutro xeito sería ilegal», manifestaron estas fuentes.

Al parecer, el trámite administrativo no se cumplimentó por la irrupción del covid, que interrumpió el proceso en su día sin que fuera retomado de nuevo. El centro gallego barcelonés ha notado esa ausencia de ayudas hasta el punto de manifestar: «O mantemento das instalacións e das actividades que se desenvolven supoñen uns gastos altísimos e os ingresos foron diminuindo drásticamente ao non contar co apoio da Administración».