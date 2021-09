José Manuel Rodríguez, presidente de Ribeira Sacra: «En mi vida solo tomé dos cervezas»

-Ustedes se han promocionado mucho como viticultura heroica. Ahora ya no lo es tanto. Eso de los cestos...

-Bueno. Antes eran cestos y ahora son cajas, pero póngase una caja a las espaldas y suba esas laderas con ella. Mire, una hectárea de viñedo en La Rioja, por ejemplo, puede trabajarse con 500 horas. En la Ribeira Sacra, cuesta de 1.500 a 2.500 horas. No es solo sacar la uva de las viñas. Hay que trabajar todos los días. Y sin tractor.

-¿Alguna vez toma cerveza?

-Nunca. Bueno, en mi vida solo tomé dos cervezas. Una en Düsseldorf y otra en un pub en Londres. Son las dos únicas cervezas en mi vida.

-Seguro que ni le gusta recordarlo.

-Bueno, yo pruebo de todo, soy una persona abierta. Nunca me ha gustado la cerveza y ni siquiera voy a ir a los tópicos. Tengo un amigo que dice que no toma alimento de caballerías.

-Un amigo común me sugirió que le preguntara por las guías de vinos.

-Las guías son la opinión de unas personas concretas. Pero el gran opinador es el mercado. Si le preguntamos a las personas que forman el mercado por el nombre de los opinadores, seguro que no los conoce ni el uno por mil. Pero sí sabe si le gusta el vino o no le gusta.

-Dígame, ¿qué es la retranca?

-La retranca es la esencia de la inteligencia del paisano gallego. El que no es capaz de entender la retranca es que tiene algunas limitaciones de inteligencia. A mí me encanta. Pasa muchas veces, y le pasará a usted, que dices una cosa y se te queda la gente como mirando. Y eso depende del que escucha. La cultura de un país se define por su humor, porque el humor determina las costumbres. Yo soy un gran amante de la retranca porque creo que nos define como pueblo.

-¿Qué hizo que no volvería a hacer?

-Comprar un décimo de lotería que no me tocó. Compraría otro número, ja, ja. En cada momento cada uno toma la decisión que toma con los datos que tiene. De otra forma, sería como rearbitrar un partido de fútbol.

-¿Celta o Dépor?

-Yo soy de los dos.

-Eso no vale.

-No, no, que se los pongo por orden. Yo primero soy del Real Madrid y después del Celta. Y también soy del Dépor. Y no soy anti nada. Yo aplaudía a Messi.

-Defínase en pocas palabras.

-Yo creo que soy una persona honesta. Lo dejo ahí.

-¿Cuándo era pequeño, qué quería ser de mayor?

-Mecánico, que es mi hobby. Pero mi padre me mandó a estudiar al seminario y en aquellos tiempos no había plan b. Ibas a donde te mandaban. Y fui un buen estudiante.

-¿Le gusta cocinar?

-La verdad es que nunca lo he practicado. Como mucho hago unos huevos sin que se me rompan. Mire, yo he tenido mucha suerte en la vida. Mi madre era una gran cocinera y mi hija y mi mujer también lo son. Yo no como en ningún sitio como en casa. Cuando me acerco a la cocina me miran como miraríamos nosotros a un niño acercándose a una estantería llena de cacharros.

-Dígame una canción.

-El boxeador, de Simon & Garfunkel. Y le digo otra menos conocida. El poema de amor más bonito que conozco. Es de Bernardino Graña: Volvin á terra pro perdín o amor, de Suso Vaamonde.

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-Ser legal con uno mismo, así lo serás con lo demás. Porque con quien más convives en la vida es contigo mismo.