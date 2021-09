La Xunta crea una nueva unidad especializada en investigar incendios

Poca gente conoce las características del rural gallego tan a fondo como los agentes ambientales. Si en una parroquia late alguno de esos problemas que suelen alimentar el fuego, el agente de la zona lo conoce: disputas de lindes, necesidad de pasto, acoso de animales salvajes, problemas con la caza... «Igual no conocemos el causante, pero la causa sí», asegura una gente. La casuística del fuego en Galicia es muy diversa, pero pocas veces es un misterio: «La coordinación con los agentes es clave para nosotros», admite Zarco.

Dos hipótesis

Por qué ardió el monte de Leroño está aún por determinar. Pero en pocos días habrá un informe cerrado con un par de hipótesis para que discurra hacia la fiscalía. Es más que probable que no se apunte hacia ninguna autoría en concreto porque, salvo milagro, no hay evidencia alguna que sustente una acusación. Eso no quiere decir que no se acabe sabiendo quién fue. «Casi siempre se acaba sabiendo», dice el agente Zarko. Alguien habló, alguien vio o no vio el día del incendio a un sospechoso... El monte es muy grande, pero todavía conserva muchos ojos. Xosé Calvo, otro de los agentes presentes en la investigación, asiente: «Hay veces que es blanco y en botella».