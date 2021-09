Los positivos por drogas al volante en Galicia elevan la alerta en Tráfico

Los accidentes del verano en Galicia La Voz

Cinco de los fallecidos este verano en Galicia eran usuarios vulnerables (tres peatones y dos motoristas), dos de las grandes preocupaciones de Tráfico. Los otros cinco eran conductores y pasajeros de turismos. Menos uno, que ocurrió en la autopista AP-9 en agosto, todos los accidentes mortales de Galicia tuvieron como escenario las carreteras convencionales, donde se producen la mayoría de los siniestros con fallecidos. El análisis de los siniestros muestra que cuatro de los fallecidos tenían menos de 35 años y que hubo dos que tenían entre 15 y 24 años.

Respecto a las infracciones detectadas en los meses de julio y agosto en Galicia, además de las de drogas y alcohol, destacan las relacionadas con los excesos de velocidad y con el cinturón de seguridad. Así, en esos dos meses de verano los radares de la Guardia Civil detectaron 35.846 vehículos que superaban los límites de velocidad. Sobre los sistemas de seguridad, el comandante Leovigildo Villares, del Sector de Tráfico de Galicia, explicó que han aumentado también las denuncias por no usar el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil. «Nos preocupa mucho que a estas alturas mucha gente no use el cinturón de seguridad», dijo el guardia civil.