Balance del último año: 1.653 fuegos, 73 investigados y 37 condenas

Marcos Míguez

El drama que para Galicia suponen los incendios ha ido provocando no solo la mejora permanente en los planes para combatir el fuego sino también el incremento de medios para investigar las causas, tanta veces intencionadas. El 2019, el último año del que hay estadísticas de incendios y condenas, expone una radiografía bastante clara de la enorme dificultad que supone esclarecer el delito y conseguir una sentencia condenatoria para aquellos a quienes los investigadores señalan como presuntos autores. Se contabilizaron 1.653 incendios que derivaron en 45 juicios con sentencia y 37 personas condenadas. La policía autonómica, con una unidad dedicada al esclarecimiento de estos fuegos, investigó a 73 personas. No todas llegaron a ir a juicio.

Los investigados por la policía autonómica fueron 73 en 2016; 92 en 2017, 43 en 2018, 73 en 2019, 56 en 2020 y 31 en lo que va de este año. En cuanto a las condenas, el año en el que se registraron más fue 2019, con 37. El año anterior habían sido condenadas por incendios forestales 23 personas. No todas lo fueron por una actitud criminal, sino que en este apartado entran también posibles negligencias, por ejemplo, en quemas controladas.

A los miembros de la UIFO no les preocupa la estadística. Saben de la dificultad de encontrar pruebas fehacientes contra los incendiarios: «Si no los cogemos in fraganti o conseguimos que confiesen a base de interrogatorios, es muy difícil que sean condenados», relata el agente Luis Zarko. Esta circunstancia genera una paradoja: aquellos que son detenidos en el momento de poner fuego acaban recibiendo condenas muy leves ya que el propio hecho de que fueran sorprendidos cometiendo el delito provoca que ese delito sea pequeño, dado que el incendio es rápidamente sofocado.