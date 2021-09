José Miñones: «No me voy a presentar a la secretaría xeral del PSdeG»

—¿Cómo se traduce ese compromiso del Gobierno?

—Se traduce en hechos, con planes que ya están en marcha. Esta semana nos hemos reunido con alcaldes de las grandes ciudades para presentarles la primera línea del plan de reactivación del Gobierno, con fondos para movilidad y para transporte. Hay mil millones de euros de inversión para las ciudades españolas de mas de 50.000 habitantes. Estamos ante un reto para que Galicia se ponga donde debe. Es la primera de muchas líneas de ayudas, porque se han abierto más planes de recuperación para pequeños municipios, para banda ancha, para alumbrado, para conectividad, para el reto demográfico...

—¿Qué le ha pedido Sánchez?

—Cuando vino en julio a Santiago me advirtió de que a partir de septiembre debíamos estar atentos a la recuperación de Galicia tras el covid. Me dijo que Galicia va a tener muchas oportunidades, más que otras comunidades, y que mi misión como delegado del Gobierno era la de hacer llegar esas oportunidades a todos los sectores. Sánchez me trasladó que está preocupado por Galicia y quiere que se aproveche esta gran oportunidad, con fondos que tienen una temporalidad muy limitada y que no pueden quedar sin gastar.