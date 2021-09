Las ciudades gallegas vuelven a los problemas de ruidos previos al covid

Pegados a la autopista

Hay barrios donde el ruido no es una molestia intermitente. Los vecinos de Teis y Chapela conviven a diario con el tráfico que circula por la AP-9. «Hai un barullo constante. Moitas vivendas están pegadas á estrada. Audasa recoñece que falamos dun dos tramos con máis contaminación acústica das autoestradas do Estado, pero non hai un metro de pantalla contro o ruído», lamenta Anxo Iglesias, de la asociación de vecinos de Teis.

Iglesias comenta que, «logo de moito insistir», se hicieron mejoras en el asfalto para rebajar el nivel de las emisiones, aunque los residentes en la zona siguen considerando estas medidas son insuficientes a la espera de que se instalen por fin las pantallas, cuya colocación podría dilatarse hasta el próximo año. «Non sei como hai xente que soporta este problema, é unha molestia constante nas vidas de quen vive ao lado da autoestrada», asegura.