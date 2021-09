Caballero apela a la unidad del partido: «Quero sumar con todos os progresistas»

En el discurso ofrecido en la semana en la que la dirección del PSdeG consiguió cerrar candidaturas de consenso para el Congreso Federal por las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra, Gonzalo Caballero ha asegurado que los socialistas no están para «poñer o foco» en sí mismos. Por ello, ha incidido en que es bueno no perder de vista que tanto en las cámaras legislativas, como en los gobiernos de los ayuntamientos y en los congresos del partido «o obxectivo é achegar as propostas máis efectivas e máis útiles para mellorar a vida da cidadanía».