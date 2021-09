Antonio López: «A pesar dos avances telemáticos, queremos ter os alumnos nas aulas»

—E a todo ese mapa hai que engadirlle a universidade privada impulsada desde Abanca prevista o vindeiro curso. Como prevén o impacto?

—Estamos convencidos desde as universidades públicas de que non é unha competencia que vaia socavar de xeito importante o número de alumnos. O que nos preocupa máis é que a docencia e investigación que se faga desde esta fórmula privada sexa en calidade equiparable á que se faga desde a universidade pública, que cumpra cos mesmos estándares en recursos, resultados e persoal, porque tamén vai ser unha formación universitaria.

—E o plan de financiamento? Prorrogouse para este ano e quedan catro meses para o 2022.

—Levamos xa reunións coas consellerías de Educación e de Facenda traballando nas bases para o novo plan de financiamento. Desde as universidades recoñecémoslle a valía que ten o esquema de funcionamento do plan, pero é posible que sexa conveniente facerlle axustes. Agora falta por dar un paso máis e entrar a discutir xa de cantidades e precisar como van evolucionar no futuro. As universidades demandamos máis financiamento público. Ademais, dicimos que non só hai que poñer máis diñeiro, senón que habería que revisar algúns mecanismos de financiamento, especialmente o que ten que ver coa investigación.

—Entón, non se conforman coa mesma cantidade que recibían?

—Non. Ten que haber máis recursos para o ensino universitario. En euros constantes, se compararamos o orzamento do ano 2020 co do 2009, antes de crise, estariamos falando de arredor de 70 millóns de euros menos agora que entón. Fan falla máis recursos porque estamos cuns orzamentos que foron resultado dunha crise moi dura. Ademais, hai que modificar algunha das liñas. As universidades estamos de acordo en deixar fóra dos bloques do plan, aínda que formando parte do financiamento universitario, unha parte de infraestruturas porque aí é difícil facer un reparto xa que as necesidades de cada universidade son moi diferentes.

«Tras 20 anos hai que revisar a lei de universidades: teño dúbidas de que vaia ser doado aprobala»

O Consejo de Ministros abordou este pasado martes o anteproxecto da nova Ley Orgánica del Sistema Universitario. O reitor da USC destaca a necesidade dun novo marco normativo, pero con matices. «Pasados 20 anos da anterior lei orgánica, estou seguro que é necesario facer unha revisión do marco normativo», di. «Cambiaron moitas cousas e temos que mirar de darlles solución ás novas realidades. As universidades víñano demandado. Eu teño algunha dúbida de se vai ser fácil conseguir a aprobación, xa que é unha lei orgánica e que require maioría absoluta no Congreso. Todos coñecemos cal é a conxuntura política e é unha dificultade conseguir esa maioría absoluta. Pero tamén temos que ter claro que moitas das solucións aos problemas que temos non dependen só da lei». E aí Antonio López cita dous casos: «Por exemplo, en materia de persoal docente investigador, un problema é a taxa de reposición, que non depende da lei, senón do que se diga cada ano nos orzamentos. Igual pasa co financiamento».

—Unha novidade é que para ser reitor non haxa que ser catedrático. Este curso haberá eleccións. Vaise presentar?

—Estamos traballando no desenvolvemento do noso proxecto e seguimos mantendo a ilusión no que son os proxectos universitarios para o futuro. O que logo vaia a pasar nas eleccións aínda falta un pouco de tempo para decidilo.

—Esa ilusión é un si?

—É iso, simplemente. Mantemos a ilusión pola universidade. O outro toca decidilo máis adiante.