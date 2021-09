El empresariado ve un agravio en que Galicia sea la que más peajes soporta

Paso libre en las cabinas de peaje. El peaje de Martorell, en la AP7, con los vehículos circulando libremente desde ayer por donde antes estaban las cabinas de cobro Susanna Sáez

Las rebajas puestas en marcha este verano en la AP-9 no han evitado que la liberación de las autopistas de peaje del Estado en Cataluña genere en Galicia un sentimiento de agravio, al convertirse en la comunidad con más kilómetros de carreteras de pago de toda España. Hasta el año 2045 no desaparecerá el cobro en las primeras autopistas gallegas, las dos de la Xunta, y aún en el 2074 se eliminarán los de la última, la de Santiago al alto de Santo Domingo, mientras que la gratuidad de la AP-9 no llegará hasta el 2048. Andalucía, Madrid Cataluña, Castilla y León y Navarra, en cambio, soportan ya menos de la mitad de kilómetros de pago que Galicia. Y Valencia y Aragón, por debajo de la sexta parte.

«Es un agravio territorial comparativo que perjudica la competitividad de Galicia», mantiene Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia. Reclama el líder de la patronal «un sistema de compensación, porque en un mercado global si se perjudica la logística de un territorio se perjudica a sus empresas y a su economía». Y ante el debate abierto por el Gobierno sobre la implantación de peajes en las autovías, Vieites advierte que para Galicia «sería sumar otro agravio», dado su carácter periférico. «Ya estamos pagando un impuesto doble, los peajes de aquí y ahora mantener con nuestros impuestos las autopistas gratuitas de Cataluña», señala.

Los empresarios del Clúster de la Función Logística de Galicia emplean también el término «agravio» para advertir que la nueva liberación de autopistas en el Mediterráneo «no hace más que generar cada vez mayores desequilibrios en España», mantiene su gerente, Iago Domínguez. Ve con preocupación la posible instauración de peajes en las autovías, «porque en costes nos alejarán más aún de España y del resto de Europa», augura, criticando al mismo tiempo que Galicia se haya convertido en la comunidad con más kilómetros de peaje, el 18,5 % del total.

«Es un nuevo agravio comparativo para Galicia», apunta también la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, Patricia García. Argumenta que ese agravio se sufre desde hace tiempo porque las autovías llegaron mucho más tarde a Galicia que a buena parte del resto de España. «Estamos en una esquina del mapa, todo tarda más y es más caro», dice al tiempo que coloca las tarifas de la AP-9 entre las más caras de España, sin que haya una alternativa viaria efectiva ni apuestas por el transporte marítimo o el ferrocarril.