Miguel Seijo, campeón mundial de «Men's Physique»: «Soy mucho más que un cuerpo»

Ilustración: Ed Carosía

-Comparta alguno de esos secretos, hombre.

-Son tan sencillos que la gente no me creerá: dormir mucho, o mejor, lo justo; entrenar lo justo, no estar todo el día en el gimnasio. Los que perduramos entrenamos lo justo para nuestro bienestar. Y la clave está en la nutrición. La mayor parte de la gente come basura, mucha basura y eso lo que te da es un cuerpo basura. Hay que tener una dedicación diaria prestando mucha atención a lo que comes y a lo que te aporta. No puedes hacer una casa con basura, tienes que hacerla con buenos bloques. Ya sé que es un poco aburrido, pero yo no bebo, no fumo, no me drogo... Solo me quedan las mujeres, ja, ja.

-Una bolsa de patatas fritas, jamás, ¿no?

-Bueno, hay épocas en el año que no soy tan estricto. Pero es que lo que yo como a diario me gusta y me hace sentirme bien. Por eso pocas veces quiero comer basura. Además, ahora hay patatas que se pueden hacer en esas freidoras de aire, sin aceite. Y están muy ricas.