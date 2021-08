Gonzalo Caballero: «Teño gañas, ilusión, forza e síntome moi respaldado pola militancia do PSdeG»

PACO RODRÍGUEZ

«Teño gañas, ilusión, forza e síntome moi respaldado pola militancia do PSdeG». Son palabras del secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, días después de que la dirección federal frenase su propuesta de adelantar las primarias gallegas al 26 de septiembre. Explicó que la pandemia retrasó el congreso federal que debiera haberse desarrollado en verano, lo que condicionó unas fechas del gallego que deberá convocar el comité nacional de Galicia. Habló de relación «fluida e continua» entre la dirección gallega y la federal en la coordinación del calendario, para añadir que lo importante ahora es acertar con el proyecto «dándolle a palabra aos militantes do PSdeG, que cando corresponda decidirán o futuro do partido que queremos para ser útiles a Galicia». Interpreta que esa militancia «quere avanzar, sumar e integrar», y su planteamiento va en esa línea: ofrece integración y unidad con el reto de llevar al partido a máximos históricos en las convocatorias electorales del 2023 (generales y municipales), como sucedió en las del 2019. Porque Caballero reivindicó que, con él al frente de la secretaría general, entonces «os socialistas acadamos os mellores resultados da historia nunhas xerais e municipais. Gañámoslle ao PP por primeira vez, conseguimos gobernar en cinco das sete grandes cidades, e en tres das catro deputacións». Por eso señala que «hoxe o PSdeG está moito mellor que hai catro anos. Temos que seguir remando e sumando, e pido a todos lealdade, integración e traballo conxunto» para fortalecer al partido frente a los peligros de la derecha y a un «nacionalismo que non nos gusta cando se abraza ao independentismo».

Caballero reiteró la lealtad que siempre ha tenido la dirección del PSdeG con la federal, y así seguirá siendo,al tiempo que valora que Ferraz respalda plenamente a todos los secretarios generales de las autonomías. Evitó respaldar las polémicas opiniones del secretario de Organización, José Antonio Quiroga, y en su expresada intención de no avivar polémicas, señaló que se centra en las preocupaciones reales de los gallegos, como el empleo. Sobre su intención de optar a las primarias dijo que anunciará su decisión cuando corresponda hacerlo.

Caballero realizó estas declaraciones en el Parlamento de Galicia, en el inicio de un curso político que deberá ser el de la reactivación de Galicia. Demandó un cambio al gobierno del PP para fortalecer los servicios públicos, impulsar la generación de empleo y trabajar por la cohesión social. Y criticó a Feijoo, «ausente todo o verán e que nin sequera compareceu para explicar o varapau xudicial» a las políticas de desescalada de la Xunta, «máis preocupado por ser un utillero de Casado na estratexia de ataque ao Goberno de España que por ser presidente da Xunta e solucionar os retos de Galicia».