Ana Pontón, sorprendida por la reacción suscitada por su reflexión sobre su futuro político

PACO RODRÍGUEZ

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se mostró sorprendida por la reacción suscitada por su anuncio de reflexión para meditar sobre su continuidad al frente del Bloque. Entiende que en la próxima asamblea el BNG inicia un nuevo ciclo, con el reto de ensanchar su base social e incrementar su peso en las elecciones con el objetivo de gobernar la Xunta desde la presidencia: «Creo que este obxectivo merece unha reflexión, que o BNG tamén ten que facer de xeito colectivo, e a nivel individual temos que dar pasos firmes despois dun proceso sereno e tranquilo». En esa fase sigue, y agradece «todas as palabras e mostras de cariño» recibidas estos días: «Sei que sorprendeu moito, porque non é o que se esperaba. Pero eu non quero estar nun cargo porque si, quero estar por unha reflexión, que creo que é importante a nivel persoal, político e profesional para calquera».

Señaló que también pensó mucho cuando hace cinco años le propusieron encabezar el BNG, en un momento en que «o nacionalismo estaba nunha situación moi distinta á de hoxe. Agora entramos nun novo ciclo, e o máis responsable que podo facer é reflexionar ben sobre esa decisión, que sexa resultado dun pensamento profundo, non da inercia». Apunta que en el Bloque «estamos todos a unha neste obxectivo» de ampliar la base social y prepararse para liderar un gobierno «coas mans libres para defender os intereses deste país. Esta cuestión ten total unanimidade no BNG», ya que explicó que se abordó en el Consello Nacional que abrió el proceso de la próxima asamblea; toca ahora pensar y trabajar conjuntamente para lograrlo.

Pontón no considera que la formación nacionalista tenga que replantearse su ideario para crecer: «O BNG ten nos seus principios fundamentais a defensa de Galicia. Non creo que teñamos que cambiar ningún deses principios, dos que estou absolutamente convencida. Temos que traballar desde eles para chegar a máis xente, porque a alternativa para este país ten que escribirse cun guion onde rompamos a dependencia das forzas estatais».