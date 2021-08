Caballero manda un mensaje a Ferraz y a los críticos: «Eu apoiei a Pedro Sánchez cando outros zancadillearon»

Caballero, en el centro, esta mañana junto a dirigentes del PSdeG en Ourense C. A.

Gonzalo Caballero evitó esta mañana entrar a valorar la negativa de la dirección federal del PSOE de permitirle adelantar al 26 de septiembre las primarias que deben elegir la nueva dirección del PSdeG. El líder de los socialistas gallegos empleó la misma fórmula que ha utilizado estos últimos días cuando se le ha preguntado por la crisis abierta por su mano derecha y secretario de organización, que en un artículo cargó contra Valentín González Formoso y José Ramón Gómez Besteiro ante la posibilidad de que planteen una alternativa a Caballero. «Estou moi tranquilo, con moita ilusión, forza e traballando por Galicia... Quero facer a maior reactivación económica. social e cultura de Galicia e o mellor PSdG que sexa útil para os galegos e galegas. O meu compromiso é por Galicia», dijo, esquivando así entrar en la decisión tomada por Ferraz.

Lo que sí hizo fue mandar un mensaje velado a la dirección en Madrid y a posibles adversarios, ante ese futuro proceso de primarias y el congreso que tiene que haber en Galicia: «Eu apoie a Pedro Sánchez para que seguira sendo secretario xeral do partido cando outros zancadillearon e fixeron estratexias escuras e pouco adaptadas ao que requerían os mlitantes».«Os militantes -dijo- deciden en urna e non lle gustan ni os regateos nin as zancadillas. O PSdG ten os órganos de decisión aos que lles corresponde decidir en Galicia, corresponderá ao comité nacional galego establecer os plazos e os calendarios, é unha compentecia do PSdG, sempre con total lealdade á dirección federal».

Caballero no quiso confirmar algo que se da por seguro: que se presentará para optar a la reelección al frente del partido. «Tempo ao tempo, eu sigo trallando día a día e anunciarei as miñas decisións en cada momento». Pero quiso reivindicarse poniendo en valor su trabajo desde que llegó a la dirección gallega: «O que sei é que o PSdeG mellorou nestes últimos catro anos en todas as convocatorias electorais que houbo. Consegimos o maior apoio electoral en Galicia. Teño toda a forza, toda a ilusión e o compromiso e lle agradezo a tantos mlitantes e votantes que me trasladan día a día o apoio».

Y, sin referirse a nadie, mandó otro mensaje: «Eu non son marioneta de ninguén, a min elexíronme os militantes do PSdeG. Vou seguir traballando a carón da mlitancia para seguir construíndo a Galicia que quero».