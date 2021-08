La Xunta sostiene que el curso arrancará con el «profesorado que sexa preciso»

Aula del IES Pintor Colmeiro en elprimer día de clase de este curso Miguel Souto

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidades, Román Rodríguez, insistió este jueves en que Galicia va a disponer de los profesores «que sexa preciso» para dar cumplimiento a los mandatos sanitarios derivados de la pandemia, pero dejó en el aire la posibilidad de nuevas contrataciones o mantener el plantel del curso anterior, especialmente después de conocer que el Gobierno central no tiene previsto crear un fondo específico y finalista para abordar las necesidades del covid-19 en el ámbito educativo.

En el transcurso de un acto en Vigo, donde visitó el Conservatorio Superior de Música, Rodríguez, llamó a no mezclar debates ni a poner en cuestión el cumplimiento de los protocolos sanitarios en los centros educativos. Explicó que si Galicia no está haciendo nuevas contrataciones como otras comunidades se debe a que es, junto con Extremadura, la autonomía con mejor ratio profesor/alumno y a que ya tuvo implantada el curso pasado «a plena presencialidade no ensino obrigatorio, no bacharelato e case no cen por cen da FP», así que el refuerzo de contrataciones ya se hizo, abundó, el curso pasado.

Por tramos educativos, el conselleiro insistió en que en infantil y primaria no habrá cambios respecto al año anterior, pese a que entran 4.000 alumnos menos en el sistema, mientras que para secundaria esperará a ver «como quedan os cursos» para decidir sobre los refuerzos de profesorado que sean necesarios. Sin embargo, volvió a evitar dar datos concretos de profesorado para el inminente nuevo curso.

«Que non busque escusas»

Las fuerzas de la oposición pidieron en cambio al conselleiro «que non busque escusas» y tome las decisiones necesarias para atender a los alumnos y mantener escuelas seguras. «Non son aceptables os recortes e que se estea racaneando», denunció Ana Pontón, la líder del BNG, para quien en este asunto la Xunta «repite o modus operandi, que en vez de resolver consiste en buscar a quen responsabilizar».

Desde el PSdeG, Gonzalo Caballero denunció que el «cinismo» del Gobierno del PP «non ten límites», pues arguyó que «ten fondos extraordinarios» para sostener los refuerzos de profesorado, ya que recibirá 828 millones de euros a mayores entre septiembre y noviembre para destinarlos a la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Tampoco convencen las explicaciones de Román Rodríguez al sector educativo. El presidente del sindicato de profesores ANPE, Julio Díaz, instaba a la Consellería a hacer «un esfuerzo especial en este momento», tomando el dinero que pueda llegar de Europa para reforzar la educación pública. «No podemos ser de las pocas comunidades que vamos a quedar sin mantener el refuerzo del profesorado por el covid», valoró.

Desde CIG-Ensino defienden que se mantenga el refuerzo de personal docente en las instituciones educativas, y denunciaron que tanto Xunta como Ministerio tratan de recortar efectivos y unidades a través de las nuevas medidas de este curso escolar.

Para CC.OO. «non sobra profesorado». De hecho, creen en el sindicato que es necesario realizar más contrataciones de personal, valorando que en el curso pasado fueron «insuficientes», sobre todo en los niveles educativos de infantil y primaria.