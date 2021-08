Muestras de apoyo al surfista alemán al que le robaron la caravana en Ferrol

La caravana de Ole, robada en una playa de Ferrol

Desde el pasado domingo, Ole Müller, el surfista alemán que denunció el robo de su autocaravana, su casa en la práctica, en una zona de playa de Ferrol, se mantiene gracias a la ayuda de los conocidos que tiene en la zona. Una amiga lo acogió en su furgoneta, a la espera de que se produzcan buenas noticias sobre su vehículo. Hasta este miércoles, ni rastro, salvo las pinceladas que se dieron el mismo día de los hechos a través de redes sociales, y que situaban la caravana en un vial de As Pontes, cerca de donde fue localizada, horas después, su perra Charly, que estaba en el interior del vehículo cundo se lo llevaron del área de estacionamiento de Esmelle, en la costa ferrolana.

«Soy consciente, cada vez más, de que mi coche se ha ido, así que no me siento muy bien», relata. En el caso de Ole no se trata solo del robo de su vehículo. También era su casa. Su única residencia durante todo el año. «Es mi única casa. No tengo otra en Alemania, solo mi caravana. Ni apartamento, ni piso. Mi coche es mi casa», reconoció tras el robo. Y si en un principio, tras recuperar su mascota, se mostraba convencido de que la caravana aparecería, con el paso de los días su esperanza se desvanece.

Agradecimiento

Sus amistades le proporcionaron ropa, comida y dinero, y lo acompañan, de momento, hasta ver qué ocurre con su situación. «Es increíble ver cuánto me quieren ayudar todos», exclama. De hecho, un ciudadano alemán, residente en Oleiros, contactó ayer con La Voz para brindar su ayuda al surfista. En estos últimos días, Ole ha reiterado su agradecimiento por las muestras de solidaridad recibidas.

El joven alemán al que robaron su caravana en una playa ferrolana: «Espero encontrarla porque es la única casa que tengo» M. Arroyo

Permanecerá en la zona, en Valdoviño, aunque también se desplaza a Ferrol a la espera de que «me llame la policía». De hecho, el martes tuvo que personarse en la comisaría de la avenida de Vigo para puntualizar algunos aspectos erróneos recogidos inicialmente en el expediente.

Junto a él, su inseparable perrita, Charly, recuperada en el municipio de As Somozas gracias a la acción de la asociación animalista Cometa.