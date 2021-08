El incómodo presente e incierto futuro de Jesús Vázquez en Ourense

Jesús Vázquez Abad (PP) MIGUEL VILLAR

La convivencia de Gonzalo Pérez Jácome con el PP no está siendo fácil en la nueva etapa de la coalición que gobierna Ourense. El alcalde ha acusado esta semana al presidente local de los populares, Jesús Vázquez, de hacerle «oposición desde dentro». Él no quería volver con Jácome y se mantiene en un segundo plano desde que su partido tomó la decisión de reconciliarse con el regidor. Después de una fructífera trayectoria de cargos políticos, el líder del PP vive su momento más complicado.

Jesús Vázquez Abad (Núremberg, Alemania, 1967) se estrenó en el año 2008 como diputado nacional y un año después fue reclutado por Alberto Núñez Feijoo para formar parte del gobierno autonómico, en el que asumió responsabilidades en materia de Educación y Cultura. En el 2015, el líder del PPdeG le pidió que volviese a Ourense para encabezar la candidatura popular de las municipales y su lista fue la más votada.

Logró convertirse en alcalde, pero fueron cuatro años muy complicados. Estaba en minoría y el líder de la oposición era, precisamente, Jácome. Su convivencia no fue ni mucho menos fácil. Vázquez siempre lo ha culpado del bloqueo político que provocó, por ejemplo, que no fuese capaz de aprobar un solo presupuesto en todo el mandato. No es de extrañar, teniendo en cuenta esos precedentes, que el líder del PP se resistiese a entronizar al de Democracia Ourensana cuando, en el año 2019, su partido llegó a un acuerdo para cederle la alcaldía a cambio de recibir el apoyo de DO para mantener a José Manuel Baltar al frente de la Diputación.

Jesús Vázquez claudicó y votó la investidura de Jácome como alcalde, pero nunca ha ocultado su malestar por ello. De hecho, se mantuvo en un segundo plano desde el principio, respaldando al gobierno de coalición en las votaciones, pero sin asumir ninguna responsabilidad de gestión. Cuando las acusaciones contra el alcalde empujaron al PP a romper el pacto, fue él quien dio la cara para explicar el porqué. Pero no ocurrió lo mismo cuando el partido decidió regresar con Gonzalo Pérez Jácome.

Rechazo a la coalición

Vázquez Abad mostró a nivel interno su rechazo a recuperar la coalición con Democracia Ourensana, pero se impuso el criterio de la dirección autonómica y de la provincial. Los órganos superiores del partido entendían que —tras el fracaso de las negociaciones con el PSOE para una posible moción de censura— era mejor volver con Jácome hasta el final del mandato y dar más estabilidad a su gobierno que quedarse en la oposición y permitir que dirigiese la ciudad con el apoyo de solo otros dos ediles más en una corporación que tiene 27 en total.

Arrinconado en la toma de decisiones de su partido y en la gestión diaria del Concello, el exdiputado, exconselleiro y exalcalde sigue por ahora como concejal y también como senador, un cargo para el que fue designado por el Parlamento de Galicia a propuesta de Feijoo. Él no quiere hacer declaraciones, pero su entorno remarca el hastío de Jesús Vázquez con la situación política actual. Quizás por ello se permite ya criticar públicamente a Jácome.

Mientras, el PP debe celebrar un congreso local en próximas fechas. No se presentará a la reelección y sus rivales cuentan los días para su dimisión, convencidos de que ocurrirá en breve. No en vano, en más de una ocasión, en sus intervenciones públicas ha dicho que él no tiene necesidad de vivir de la política, que le espera su puesto de trabajo de profesor en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense, de la que llegó a ser decano antes de su aventura política.