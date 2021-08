El Gobierno descarta dar nuevos fondos a las comunidades para contratar más profesorado ante el nuevo curso

El conselleiro de Educación, junto a su homóloga de Asturias, esta mañana en la sede del ministerio Benito Ordoñez

El conselleiro de Educación y Cultura, Román Rodríguez, acudió este miércoles a Madrid a la Conferencia Sectorial de Educación con dos reivindicaciones fundamentales: fondos del Gobierno para atender a las necesidades derivadas de las medidas sanitarias a aplicar por la pandemia, y que se tuviera en cuenta el porcentaje de vacunación de cada territorio a la hora de fijar las restricciones. Y en ambas obtuvo un no por respuesta.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, rechazó aportar dinero más allá de los 13.000 millones procedentes de Bruselas, que se tienen que centrar en infraestructuras, no en personal. «Non hai máis cartos», lamentaban fuentes de la Xunta cercanas al conselleiro a la salida de la reunión entre los responsables educativos de cada comunidad y la ministra del ramo.

Por otra parte, Alegría también descartó que por el momento se vaya a tener en cuenta el porcentaje de vacunación a la hora de establecer las restricciones, por lo que las medidas sanitarias a implantar en los centros educativos el nuevo curso, que arranca en dos semanas, serán exactamente las mismas con las que concluyó el pasado. Es decir, que del protocolo acordado en mayo, cuando los índices de vacunación todavía eran muy discretos, no se moverá ni una sola coma.

A la salida del cónclave, Román Rodríguez se mostró «decepcionado» por la negativa a crear estos «fondos específicos e finalistas que axuden a dar resposta ás necesidades que temos de xeito máis inmediato», un dinero que iría destinado a atender cuestiones como la contratación de profesorado de refuerzo, el gasto extraordinario en servicios y material de limpeza, o la dotación de mascarillas a los alumnos de familias vulnerables. Esta reivindicación fue planteada también por buena parte del resto de comunidades, especialmente por los consejeros de comunidades distintas gobernadas bajo un signo distinto al PSOE.

Por otra parte, Galicia encontró un aliado en la Comunidad de Madrid en su petición de que el grado de vacunación fuera tenido en cuenta, algo «fundamental» para empezar poco a poco a recuperar la normalidad en las aulas, según el conselleiro, especialmente cuando en la semana del 13 al 19 de septiembre los alumnos gallegos de más de 12 años estarán inmunizados.

Por último, el conselleiro transmitió tranquilidad a los padres de los alumnos, al entender de que se parte de una situación «moito mellor», en parte gracias a la «experiencia acumulada», un curso pasado en el que se demostró que «os centros educativos nunca foron un problema», si no que «foron parte dunha solución». «Esa incerteza hoxe é moito menor, pola experiencia, e tamén pola vacinación». No obstante, hizo especial hincapié en no bajar la guardia.