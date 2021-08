El PP insiste en invocar un mir extraordinario para paliar la carencia de médicos de familia

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento gallego, Pedro Puy, se refirió este lunes a las denuncias hechas por los grupos de la oposición respecto a las esperas médicas y la falta de facultativos, e insistió en invocar la convocatoria de mir extraordinario para poder formar a más médicos internos y cubrir el déficit de personal que afecta sobre todo en la atención primaria.

Después de que el personal sanitario convocara movilizaciones en varios puntos de Galicia para protestar por la falta de recursos, Puy puso de relieve que se trata de un problema «moi complexo e difícil de abordar», que además no es exclusivo de la comunidad gallega, sino que la falta de profesionales médicos afecta a casi todas las comunidades. Por eso recordó la propuesta esgrimida desde la Xunta hacia el Gobierno central, con el fin de convocar un mir extraordinario que permita que los aspirantes que no lograron plaza en las convocatoria ordinarias pudieran hacerlo ahora. «De momento non temos respostas, pero é unha primeira solución ao problema», arguyó Puy.

También aludió el portavoz popular a otras dos medidas desgranadas por el Gobierno gallego para paliar el déficit de recursos humanos en la atención primaria. La primera consiste en crear la especialidad de médicos de urgencia en atención primaria, con medio para aligerar la agenda de los médicos de familias, mientras que en la segunda lleva años insistiendo el PP y consiste en que el Gobierno central abra la mano con las tasas de reposición y permita convocar más plazas de profesionales sanitarios, incluso anticipando las futuras jubilaciones, con el fin de ofrecerle un horizonte de estabilidad a los trabajadores.