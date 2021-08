Sin plazas libres este mes en los principales reclamos turísticos con reserva en Galicia

Islas hasta el 16 de septiembre

La Xunta mantiene el sistema de autorización de viajes a las Cíes y Ons hasta el 16 de septiembre. A partir de entonces, la única forma de visitar las islas es mediante el transporte no regular, como en grupos con guía o viajes educativos. Hasta entonces, es posible reservar un máximo de diez plazas por solicitud en los días libres del calendario. Las autorizaciones pueden anularse hasta quince días antes del viaje. En todos los casos, incluida la visita a As Catedrais y O Fuciño do Porco, los pases son gratuitos.