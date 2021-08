El joven alemán al que robaron su caravana en una playa ferrolana: «Espero encontrarla porque es la única casa que tengo»

El turista alemán, este lunes, tras recuperar su mascota, que apareció en As Somozas JOSE PARDO

Ole tiene 31 años. Es alemán y el surf le apasiona. «Surfing is my life», dice. No habla español, pero sí un perfecto inglés. Al volante de su autocaravana, llegó a Ferrol a finales de la semana pasada, a la zona de Esmelle, en la costa de Covas. Buenas olas allí. Con él, su perra Charly, inseparables desde que tenía «solo dos o tres semanas de cachorrito». Hasta el domingo, cuando un episodio que le ocurrió se extendió rápidamente por redes sociales: habían robado una autocaravana con un perro en su interior.

«No sé qué ocurrió. Fui a hacer surf a las dos en punto. Dejé mi perra en la caravana y una hora y media después, cuando volví, no había nada», relata tras aquel suceso. De pronto se vio solo con lo puesto en el aparcamiento frente a As Cabazas; la había estacionado en primera fila. Tenía las llaves, pero no su vehículo. Y lo que más le angustiaba: Charly iba dentro.

La zona no es desconocida para él. Todos los años visita el norte peninsular, e incluso trabajó hace tres años como monitor de surf en Valdoviño. «Busqué por todas partes el perro. Por San Xurxo, por los montes... condujimos por todas partes». Nada. Sin rastro de Charly ni de la caravana, una Fiat Ducato con placas de matrícula HEI AO 8. Pudo emprender la búsqueda gracias a unos amigos que le ayudaron: «Me dieron dinero, ropa y comida, porque me quedé sin nada». Precisamente la iniciativa de una de sus amigas acabó por dar buenos resultados. Posteó en Instagram y Facebook fotos de la perra, «y a última hora de la tarde alguien nos envió una foto de que la habían encontrado». Esa labor fue de la Asociación Cometa. Nuria, de esta entidad, lo explica así: «Estaba leyendo la noticia del robo de la autocaravana cuando nos llamaron desde As Somozas. Eran unos chicos que habían encontrado una perra en la carretera hacia As Pontes. La habían dejado con una garrafa de agua y un comedero».

Al llegar se encontraron con una perra «mestiza, de tamaño grande», que estaba suelta. Mientras tanto, Ole había cursado la denuncia. No tenía pistas de su caravana, aunque en las redes sociales surgían comentarios de que se había visto por la zona de As Pontes.

La confusión inicial

Desde la asociación Cometa indican que, por el parecido, consultaron a la policía la descripción del animal: «Nos dijeron que el de la caravana era macho y con chip alemán». Pero la que habían recogido era hembra y con identificación española. «Estaba muy asustada cuando la subimos al coche», aunque en perfectas condiciones. Así, se la llevaron de vuelta a Ferrol, donde las redes sociales pusieron las cosas en su sitio: la asociación publicó una foto del animal en Instagram y una amiga de Ole la reconoció y se resolvió el caso. El reencuentro no se hizo esperar. «Fue muy emocionante», enfatiza Nuria. «Increíble», relata el propio Ole. «Tiene cuatro años y está siempre, siempre, conmigo», añade. Reunida al fin la familia, todavía no hay noticias de su residencia móvil. De momento, Ole y Charly esperarán un tiempo más en la zona antes de regresar a su país. «Espero encontrar la autocaravana, estoy seguro», recalca, porque «es mi única casa. No tengo otra en Alemania, solo mi caravana. Ni apartamento, ni piso. Mi coche es mi casa».