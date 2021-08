Los hosteleros del Camino, relativamente satisfechos por la afluencia de peregrinos

El Camino de Santiago no presenta la afluencia de cualquier año santo previo al covid, pero sí más de la esperada por los propios hosteleros. Así lo confirma el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Galicia, José Francisco Real, que explica en declaraciones a Efe que este año hay más peregrinos de los que se esperaban inicialmente, aunque «siempre basándose en las circunstancias», por lo que las cifras no llegan a superar a las registradas en años previos a la pandemia.

«El paso de peregrinos no es el mismo de años anteriores, pero nos temíamos que fuese muy inferior», alega Real, que espera que no se retroceda en las cifras registradas por posibles nuevos rebrotes. También hay más presencia de peregrinos extranjeros, pero «los que se hacen notar», apunta, son los nacionales. El presidente de la confederación defiende que, pese a que las cifras no sean las mismas de hace dos años, «lo que había que hacer era arrancar el motor» y activarse económicamente, sin olvidar en ningún momento las precauciones para evitar contagios.

Difícil comparar la ocupación

Uno de esos negocios que manifiestan con prudencia cierta satisfacción es el Restaurante Pérez, en Portomarín (Lugo). Ha recibido una buena afluencia de peregrinos este mes. No obstante, el dueño, José Pérez, señala que no sabe si podría igualarse a la de años anteriores a la pandemia, ya que con el aforo reducido en el establecimiento por las actuales restricciones contra el covid, resulta difícil comparar la ocupación. En cualquier caso, coinciden en el sector, el aporte del Camino de Santiago a la economía de la hostelería rural es bienvenido, a pesar de que son conscientes de que hace falta más para poder recuperar los meses previos de pérdidas económicas. Por ese motivo, están a la expectativa de ver cómo se desarrollarán los próximos, y sobre todo, si llegarán con nuevas restricciones o con la ansiada reactivación económica. Solo así, afirman, sabrán si el 2021 será de nuevo un año negro o representará la vuelta a la normalidad para el turismo y el consumo.