El conselleiro de Educación prevé un curso «de maior seguridade sanitaria e tranquilidade»

«Debúxase un escenario de maior seguridade sanitaria e maior tranquilidade». Así calificó el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, el inicio de un curso académico que entiende «que inicialmente vai estar aínda condicionado pola situación sanitaria, pero que agardemos que avance progresivamente cara a normalidade pensando no curso seguinte». En declaraciones este lunes en la Cidade da Cultura, Román Rodríguez tildó de «gran noticia» la vacunación para jóvenes desde 12 años, ya que posibilitará que todos cuenten ya con las dos dosis en la primera semana del inicio de curso lo que deja ese escenario de mayor seguridad. «Este ano dá toda a sensación que obxectivamente a situación é diferente. O curso pasado había moitas incertezas e agora falamos xa con datos, con balance e cunha experiencia. Por exemplo, non houbo transmisión interna nos centros. Ademais, temos a todas as persoas maiores de 25 anos xa vacinadas; entón, hai que ter en conta esas variables», afirmó. Para los menores de 12 años, recordó que seguirán los grupos de convivencia estable, es decir, con los grupos burbuja con un tope por aula de 25 alumnos. A ello se le unirá la ventilación, mascarillas y otras medidas similares.

En cuanto a los protocolos definitivos que se aplicarán, afirmó que «hai que ir paso a paso». En ese sentido, recordó que esta semana, el miércoles, está previsto el encuentro con el Ministerio de Educación para revisar las medidas acordadas en mayo y, además, tendrán que analizar las estructuras finales de la plantilla y valorar nuevos proyectos.

Una de las cuestiones que se están poniendo ahora sobre la mesa a nivel estatal, afirmó, es la presencialidad plena, «que nós xa logramos o curso pasado excepto nalgún caso de FP puntual». Para lograrlo, indicó que «imos continuar dotando de servizos e equipamentos e recursos aos distintos centros para o cumprimento das medidas sanitarias». Además, recordó que desde la Consellería tienen en marcha varios planes para ayudar a reforzar el sistema educativo, caso del Plan Recupera, que busca reducir el impacto que el covid-19 tuvo en el alumnado.

En cuanto al encuentro con el Ministerio, apuntó que la principal reivindicación que llevará es la aportación de fondos económicos complementarios para hacer frente a los costes que tiene el sistema en cuanto a equipamiento, dotaciones y profesorado. En el caso de las cuestiones sanitarias, «hai que agardar o que propoñen e temos que ter en conta os prantexamentos que faga Sanidade en Galicia». Resumió, por lo tanto, se trata de «dúas esferas: unha sanitaria, de organización do sistema educativo para dar resposta a necesidades sanitarias, e outra de financiamento daquelas medidas que supoñan un sobrecuste para o sistema».