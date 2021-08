Javier Gándara: «Nunca había sido tan difícil prever la demanda de vuelos»

Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas

La demanda de billetes de avión no acaba de despegar pese a que las compañías están desplegando un notable abanico de destinos. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) en España, Javier Gándara (Betanzos, 1969), confía en que recuperarán la normalidad entre el 2023 y el 2024, tras la crisis sanitaria. Ve muchas ganas de viajar, cree que hay margen para ajustar los precios y anima a Galicia a aprovechar que tiene tres pistas.

—Se están recuperando muchos vuelos, pero ¿y la demanda?

—Los aviones no están tan llenos como antes del covid. En julio se recuperó el 71 % de los vuelos pero, en cambio, solo el 42 % de los pasajeros. Ocurre en toda España y en Galicia también. Las compañías estamos haciendo muy buenas ofertas para estimular la demanda, pero las restricciones aún existen y la gente se lo piensa más. Antes de la pandemia los aviones iban al 85 % de ocupación y en la primera mitad de esta año la media fue del 60.

—¿Están volando a pérdidas?

—Lo que estamos intentando es no hacer vuelos a donde no cubramos al menos los costes variables y, en la medida de lo posible, los fijos. El problema es que nunca ha sido tan difícil predecir la demanda de vuelos como ahora. Ha cambiado el patrón del consumidor, reserva con muchísima menos antelación al no ver que las restricciones evolucionen.

—¿Cómo encaran estratégicamente las aerolíneas ese cambio?

—En vez de centrarnos en las rutas más densas estamos abriendo el mayor número de destinos posible aunque sea con menos frecuencias. Lo que más se está recuperando es el mercado doméstico y eso eleva la competencia.

—¿Sufren muchas cancelaciones?

—Nunca ha sido tan difícil para las compañías, por eso hemos flexibilizado nuestras políticas, incluso las low cost, que antes teníamos los billetes no reembolsables. Hemos cambiado eso. Esperamos que este verano sea el comienzo de la recuperación, aunque va a ser lenta, hasta el 2023 o el 2024. Todas las compañías daremos pérdidas este año.

—¿Será una recuperación homogénea y para todo tipo de vuelos?

—Lo que se está recuperando antes son los vuelos domésticos y luego los intraeuropeos. Algunos aeropuertos han llegado este verano a un volumen similar al prepandemia en vuelos nacionales. Y en cuanto a la motivación, lo que más tirón tiene son los vacacionales y los de visita a allegados. Los de negocios está tardando más, pero se recuperarán.

—¿Podría darse una concentración de vuelos en los aeropuertos con más demanda? ¿Hay peligro de que cierre alguno, máxime con la expansión del AVE?

—Lo veo difícil y no es necesario. La red de Aena, con sus 47 aeropuertos, es en su conjunto rentable. Y desde 1992 ya ha habido una transición del avión al tren donde hay AVE. En el 2007, en esas rutas la penetración del avión era del 65 % y en el 2018 bajó al 20, con lo que ya se ha dado esa transición. La gente que vuela en esas rutas lo hace por precio y por conexiones con otros aeropuertos. Lo que hay que resolver es la intermodalidad y que el AVE llegue, al menos, a los aeropuertos con vuelos de largo radio. Somos complementarios.