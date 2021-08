Caballero guarda silencio y los críticos lo emplazan a que haga oposición al PP

Caballero, en Viveiro, en un acto en defensa de la sanidad PEPA LOSADA

Por segundo día consecutivo, el secretario xeral del PSdeG-PSOE; Gonzalo Caballero, optó este jueves por guardar silencio en torno al vendaval desatado por su número dos, el secretario de organización del partido José Antonio Quiroga, a través del artículo en el que ataca directamente al barón provincial coruñés, Valentín González Formoso, y al anterior líder del partido, José Ramón Gómez Besteiro, señalados como potenciales aspirantes a competir con Caballero en el congreso que toca celebrar antes de acabar el año.

Después de que la dirección del partido respaldara las palabras de Quiroga contra las «rancias baronías» que, en su opinión, representan Besteiro y Formoso, a quienes recordó su calvario judicial, en el primer caso, o le imputó estar «coaligado á empresa térmica do seu concello, unha das máis contaminantes de Europa», en referencia al alcalde de As Pontes, Caballero volvió a esquivar la polémica en la visita realizada a Viveiro. No cuestionó a Quiroga, al que una gran parte del PSdeG considera invalidado como árbitro de las primarias y del congreso que aún se tienen que convocar.

Flanqueado por la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro -persona muy cercana a Besteiro-, el líder del PSdeG dejó aparcados los asuntos internos y optó por disparar contra el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, al que pidió «que rectifique xa os recortes na sanidade pública».

En esa vía insistían precisamente este jueves varios cargos del partido: dejar de lado la confrontación interna para centrarse en la gestión de los problemas de los ciudadanos y en erigir una alternativa visible ante el PP.

El delegado en Gobierno en Galicia, José Miñones, de visita en O Barco, también apostó por «centrarnos no traballo, como di o secretario xeral». Pero reiteró sin disimulo su desaprobación al ataque preventivo lanzado por Quiroga contra dos compañeros del partido. «Dixen que eran desacertadas esas declaracións que se facían, porque nada bo aportaban ao partido», insistió Miñones, que aparte de representar al Gobierno de Pedro Sánchez en Galicia es miembro de la ejecutiva de Caballero.

Más contundente se mostró el portavoz del Gobierno local de A Coruña y número dos del partido en la provincia, José Manuel Lage, que emplazó «aos que lles toca estar na oposición», en alusión a Caballero y a Quiroga, «a que fagan oposición, pero ao PP, non aos compañeiros que estamos gobernando».

Las peticiones de dimisión o de destitución dirigidas hacia el jefe del aparato del partido se siguen sucediendo a cuentagotas por parte de varios cargos socialistas. Pero todo indica que Quiroga sigue contando con la plena confianza del líder del PSdeG.

Mientras, a última hora de este jueves, el partido anunciaba que la alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel, se incorpora a la dirección del PSdeG como secretaria ejecutiva a propuesta del secretario xeral, Gonzalo Caballero. Verónica Pichel es «a primeira socialista que acadou a alcaldía en Forcarei, polo que se trata dunha alcaldesa de referencia para todo o PSdeG», destaca.