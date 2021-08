Ir de Lugo a A Coruña: desde un bus con 67 paradas, al tren que va por Ourense

Estación de tren de Lugo OSCAR CELA

Desde que hace unos meses se puso sobre la mesa el debate del pago por circular por autovía, más de uno mira de reojo al transporte público. Los llamamientos de las Administraciones a emplear el autobús o el tren son constantes, sin embargo la realidad no ayuda en una provincia como Lugo, en la que el déficit de infraestructuras y comunicaciones sigue siendo notable.

La conexión con A Coruña, la capital más próxima a la lucense, es buen ejemplo de ello, y también una muestra de situaciones insólitas. Porque para viajar de una ciudad a otra usted puede encontrarse subido en un autobús que tiene fijadas, de estación a estación, hasta 67 paradas, o montarse en un tren que le dará un rodeo por Ourense.

La A-6 es la vía de referencia para ir de la ciudad amurallada a la herculina si quiere ir sobre el asfalto. Son 97,9 kilómetros que, en vehículo particular, se pueden cubrir en una hora. Si prefiere hacerlo en autobús, entre semana puede elegir entre once frecuencias distintas. Eso sí, ojo con la que escoge, porque cuatro de esas frecuencias no discurren por autovía, sino que le llevan casi todo el trayecto por carretera convencional y contemplan hasta 67 paradas.

La diferencia entre ir por autovía y por carretera convencional es sustancial. Aunque el precio del billete es el mismo, 8,50 euros, por la A-6 el trayecto ronda la hora y media, con solo cinco apeaderos comprendidos entre las estaciones de Lugo y A Coruña; mientras que el otro es casi como un recorrido panorámico por las comarcas del interior por las que discurre. Porque, aunque en la práctica no hay usuarios en todas las paradas, sobre el papel podría darse esa circunstancia. Lo habitual es que este trayecto ronde las dos horas.

Este bus, con teóricos apeaderos cada uno, dos y tres minutos, y cuya tirada más larga sería, sobre el papel, de siete, puede verse como un incordio para los viajeros, pero también tiene otra lectura: dota a zonas rurales de un servicio de transporte que puede ser muy necesario. Más todavía en una provincia como Lugo, cuyo envejecimiento avanza sin descanso.

El tren que le lleva por Ourense

Si usted es de los que disfrutan viajando en tren y quiere ir desde Lugo a A Coruña, las opciones se reducen respecto al autobús. Sustancialmente. A las 8.25 de la mañana y a las 21.30 de la noche hay fijados trenes que duran alrededor de 1 hora y 40 minutos y que tienen 14 paradas, entre ellas Guitiriz o Curtis. Pero si por necesidad o despiste se sube al tren de las tres de la tarde, prepárese para más de tres horas de trayecto y para dar la vuelta por Ourense. También para pagar bastante más.

Aunque resulte inaudito, las dos ciudades del norte de la comunidad se enlazan, en el tren de las 15 horas, vía ciudad de As Burgas. El motivo es el siguiente: el tren parte de Lugo, pasa por Sarria y Monforte y, tras hora y media de recorrido, llega a Ourense. Allí, el pasajero ha de hacer transbordo y subirse a un Avant que se detendrá en Santiago antes de alcanzar A Coruña.

Todo un paseo por la comunidad para unir dos ciudades que geográficamente se encuentran a menos de 100 kilómetros. Una muestra más de que mientras las conexiones de la Galicia atlántica avanzan, las del interior siguen ancladas en el siglo pasado.