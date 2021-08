El Concello de Santiago abrirá expediente a la Xunta por tender fibra óptica sin licencia

CATUXA PRIETO

Un escrito remitido por la junta directiva de la Asociación de Veciños do Casco Histórico de Santiago a grupos municipales, criticando la doble vara de medir a la hora de llevar servicios de fibra óptica a vecinos e instituciones en la zona vieja compostelana, encontró ayer como respuesta del gobierno local el anuncio de la apertura de un expediente de disciplina urbanística a la Xunta de Galicia. Porque lo que los vecinos consideraban un trato de favor para acelerar la extensión de fibra óptica a la sede del Museo das Peregrinacións en San Miguel dos Agros, pasando el cable por fachadas de edificios en lugar de enterrado como tiene que ir el que llega a los particulares, son en realidad unos trabajos sin licencia, aseguró ayer la alcaldesa en funciones, Mercedes Rosón.

Explicaba así que esas tareas no pertenecen al despliegue de fibra que viene realizando Orange, operadora con licencia municipal, en todo el ámbito del Plan Especial de la ciudad histórica, «senón que é a propia rede da Xunta, que non solicitou licenza nin presentou proxecto algún, e polo tanto non pasou pola comisión asesora da cidade histórica», como sí hizo el proyecto autorizado que se ejecuta en diferentes fases y con un control exhaustivo en su ejecución, tanto por parte de los propios técnicos de la firma como de una arquitecta del Consorcio compostelano.

Una medida inevitable

Mercedes Rosón añadía que el despliegue que se efectúa de esa red de la Xunta «está intentando dar servizo polas fachadas facendo pasos aéreos, e todo iso sen pasar pola comisión asesora do casco histórico». Técnicos municipales están realizando una inspección de los trabajos que están siendo ejecutados «e inevitablemente será necesario abrir un expediente de disciplina urbanística, porque non é de recibo que unha institución tan importante como é a Xunta estea desenvolvendo ese despregamento sen ningún tipo de licenza nin de proxecto, algo totalmente imprescindible para poder facer ese traballo» que ejecutan, expresó la alcaldesa en funciones.

El colectivo vecinal compostelano había confirmado a finales de julio con los operarios que instalaban un cable desde Porta da Pena al Museo das Peregrinacións que era para pasar directamente fibra óptica a ese edificio. Preguntaban al Concello si esos trabajos tenían licencia y si de lo contrario se obligaría a su retirada, interesándose por la autorización de los propietarios de los edificios por donde se pasó el cable.

Porque se registraron negativas de titulares de inmuebles para permitir cruzar el cable por su fachada, ya que en su momento esos particulares habían sido obligados a enterrar los cables para la llegada de suministros a sus edificios.

Confusión entre los vecinos

Desde la Asociación de Veciños do Casco Histórico exponen que ante ese rechazo «deixan o cable colgado dunha fachada e, pasados uns días, retírano e volven a pasalo, neste caso por outras rúas (Algalia de Arriba). Os propietarios dos edificios polos que pasan o cable descoñecen que se trata dun cable máis e se atopan confusos por coincidir co momento da instalación que está a facer a empresa adxudicataria. Consecuencia, o museo xa ten fibra óptica», mientras se quejan de que las administraciones se salten el Plan Especial y doten a sus edificios de servicios de los que carecen vecinos y empresarios del casco histórico. No en vano recuerdan que hace más de dos décadas que reclaman un acceso a Internet a velocidad aceptable, y la respuesta municipal para no autorizarlo «era que o Plan Especial impedía a colocación de máis cableado polas fachadas do casco histórico».

El escrito del colectivo vecinal abarca todavía otro punto, porque añaden que durante esta semana una empresa distinta está pasando otro cable para control de tráfico y bolardos, «dun xeito moi pouco profesional e sen ningún tipo de supervisión por un técnico».