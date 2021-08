La batalla en el PSdeG se precipita ante el congreso que toca celebrar este año

Caballero, en el centro, con José Tomé (a su derecha), presidente de la Diputación de Lugo, este miércoles

Mediados de agosto, calma chicha en la política gallega, con la excepción del siempre bullicioso PSdeG-PSOE, que está llamado a renovar sus órganos de dirección antes de finales de año. Pese a que Galicia es la única federación socialista todavía sin fecha para celebrar su congreso, y pese a que el actual secretario xeral, Gonzalo Caballero, es también el único aspirante a revalidar el cargo, la batalla por el control del partido se acaba de precipitar con un ataque preventivo lanzado desde la dirección gallega —concretamente por el secretario de organización, José Antonio Quiroga— contra dos de los potenciales contrincantes: Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña y secretario xeral del partido en dicha provincia, y José Ramón Gómez Besteiro, líder del PSdeG entre el 2013 y el 2016.

Quiroga, que también preside la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, aludió a Besteiro y a Formoso en una tribuna de prensa como el pasado del partido «con arrecendo a rancias baronías», y al segundo lo acusa de estar «coaligado á empresa térmica do seu concello, unha das máis contaminantes de Europa», en alusión a la central térmica de Endesa en As Pontes.

Las reacciones contra esas manifestaciones del número dos del PSdeG no se hicieron esperar. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, miembro también de la ejecutiva de Gonzalo Caballero, calificaba de «desafortunadas» sus palabras en un comentario subido a Facebook. El eurodiputado gallego Nicolás González Casares asentía a ese comentario de Miñones, al igual que hicieron diputadas en el Congreso como Montse García Chavarría o representantes en la Cámara gallega, como Begoña Rodríguez Rumbo y Patricia Otero, que también es la secretaria xeral en la provincia de Lugo, o Tino Fernández, responsable del partido en Pontevedra.

Alcaldes como el de Ferrol, Ángel Mato, o el de Ames, Blas García, también reprobaron en comentarios públicos la opinión del jefe del aparato del partido. «Esto jamás sucedió en esta organización», decía el primero. «É un ataque preventivo por se algún deles decide presentar unha candidatura», señalaba el segundo. «Le hace más daño al PSdeG el secretario de organización que el propio PP, tiene que hacérselo mirar», añadía a su vez la congresista Natividad González Laso, mientras son varios los concejales en activo y cargos socialistas que pidieron el cese de Quiroga.

Del lado contrario, reaccionaban con comentarios como el del diputado autonómico Martín Seco, miembro de la dirección gallega, que manifestó que «ben lle iría» al partido si los que ahora «semellan indignados» se dedicaran a «falar ben do noso partido e do noso secretario xeral algunha vez».

Caballero evita el polémica

El propio Gonzalo Caballero esquivó la polémica este miércoles. En su acto celebrado en Monforte, manifestó que «o meu compromiso e a miña paixón é Galicia, dar resposta aos problemas dos galegos e galegas», informa Luis Díaz, y evitó pronunciarse sobre las valoraciones realizadas por su número dos.

También el alcalde monfortino y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, esquivó la cuestión, arguyendo que no había leído el artículo de Quiroga, si bien dejó caer ante los periodistas que «calquera debate é lexítimo dentro do respecto entre compañeiros», esgrimió. Instantes más tarde, fuentes de la dirección del PSdeG ahondaban en lo ocurrido remarcando que José Quiroga «cumpre as normas do partido, e nas súas opinións non hai mentiras nin descualificacións contra ninguén», pues se valoraban «épocas pasadas».

En cambio, añade la dirección, sí han apreciado otros comportamientos «fóra das normas do partido», como «asesorar a Baltar, non cumprir coas aportacións económicas dos cargos públicos» en A Coruña o intentar «zancadillear» al secretario xeral. «Resulta un paradoxo que quen se queixa de que Quiroga faga públicas as súas análises se dedique a trasladar aos medios peticións de dimisións, incluso con insultos», concluían fuentes de la dirección.