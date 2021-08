Gonzalo Caballero reclama un «gran acordo de país» para la reactivación económica

ANGEL MANSO

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, propuso este martes un «gran acordo de país» con el objetivo de «acadar unha reactivación económica que permita xerar emprego, loitar contra as desigualdades e modernizar a economía do país». El socialista hizo pública esta propuesta después de constatar «como Galicia ten que afrontar problemas derivados directamente da ineficiencia e ineficacia do goberno da Xunta».

En este sentido, el líder gallego del Partido Socialista solicitó a la Administración autonómica que cambie «a súa estratexia de inacción, desleixo e falla de acordos», un modelo que, en su opinión, pone en peligro «a oportunidade de apostar por un modelo produtivo de futuro».

Caballero hizo un llamamiento a la Xunta para emplear «a cantidade inxente de fondos públicos» de la que dispondrá Galicia de manera extraordinaria como «catalizador do impulso económico, da reactivación social, da cohesión social e de gañar os retos do futuro» que tiene la región. En relación a esto, Gonzalo Caballero reclamó que se utilicen los fondos procedentes de la Unión Europea para «modernizar o tecido produtivo e a avanzar cara á innovación cun modelo máis conectado ás actividades industriais máis vangardistas e con maior contido tecnolóxico». El líder del PSdeG también señaló la necesidad de «apostar pola transición industrial e por un plantexamento de políticas económicas expansivas e keynesianas que permitan que os fondos dispoñibles xeren un gran acordo social para a reactivación».

Gonzalo Caballero realizó estas declaraciones durante un encuentro en A Coruña con el expresidente de la Xunta Fernando González Laxe, quien destacó las desigualdades tanto en el ámbito económico como en el social como una de las principales consecuencias derivadas de la pandemia. En concreto, hizo hincapié en que la población gallega que se encuentra actualmente en situación de pobreza o de exclusión llega al 25 %, lo que se traduce en una cifra de 630.000 gallegos, y que va en aumento. Además, desde el PSdeG explican que las personas en pobreza severa en la comunidad suponen un 8 % del total de la población de Galicia, equivalente a 212.000 individuos.

El expresidente autonómico reclamó que se pongan en marcha «políticas sociais que minoren o incremento da desigualade e poñan en marcha accións capaces de mitigalas», lo que vinculó directamente con el aumento de la distancia entre las capas sociales con las rentas más bajas y altas. González Laxe también destacó la situación que atraviesa Galicia en cuanto al empleo juvenil con una de las «maiores taxas de desemprego de España» en este sector de la población. Así, el socialista solicitó a la Xunta que corrija las desigualdades y el apoyo a las clases medias y trabajadoras de modo que se evite la entrada de Galicia «no clube das comunidades autónomas que quedan descolgadas». El catedrático de Economía Aplicada en la Universidade da Coruña también puso en valor «o empuxe decidido e constante» de los socialistas en apoyo de los colectivos más desfavorecidos.

Cese del conselleiro de Sanidade

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, también hizo referencia a la gestión de la crisis sanitaria por parte de la Xunta y reclamó al presidente autonómico que «tome as rendas» porque están yendo «de chapuza en chapuza».

«Ou Feijoo rectifica as políticas de sanidade ou terá que cesar e cambiar ao conselleiro», dijo en referencia a Julio García Comesaña. La gestión sanitaria, dice el líder del PSdeG, «ten esgotado a paciencia dos galegos», por lo que pidió a la Xunta un fortalecimiento de la sanidad pública «e corrixir a súa política errática». «Nestas semanas evidenciouse que a Xunta está a xerar máis problemas que solucións», aseguró en referencia a la desescalada.

Gonzalo Caballero enumeró algunas cuestiones ocurridas en los últimos meses como el freno del Tribunal Constitucional a la Lei de Saúde de Galicia, la saturación de las listas de espera en la Atención Primaria hasta niveles «nunca vistos», y una «estratexia de confrontación que tivo que rectificar o responsable de Sanidade», en alusión a las vacunas. Los problemas en el sistema de autocitas del Sergas y la decisión judicial de tumbar la obligación de requerir un certificado covid en la hostelería fueron el colofón, indicó Caballero. El líder del PSdeG indicó que es el momento de que la Xunta marque «unha liña segura de fortalecemento da sanidade pública e de seguridade xurídica nos avances da reactivación».