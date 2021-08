Roberto González, pintor: «Yo siempre estoy trabajando»

—Buf, un sitio duro para hacer la mili de aquellos años.

—Lo retrasé todo lo que pude, pensando que la iban a quitar, pero no la quitaron. Así que, cuando me tocó, lo primero que hice fue pensar en fugarme a Sudamérica. Pero, por una gente que conocía, me consiguieron unos enchufes buenísimos y pasé una buena mili.

—Su obra es muy realista, pero algunos artistas desprecian lo figurativo.

—¿Algunos? Todo el mundo lo desprecia. Yo he llegado a la conclusión de que mi obra tiene que ser algo que se vea, porque mi mensaje es para que la gente lo lea y lo interprete. Yo hice de todo cuando era joven hasta que encontré mi camino y me dije: «Esto es lo que debo hacer». Y ahora hago lo que me da la gana, guste o no, se venda o no. Yo estoy aquí cuatro días y no voy a perder el tiempo en discusiones ni en problemáticas. Y cuando me muera, me morí.