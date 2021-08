El sector turístico prevé un puente de agosto «excelente» en toda Galicia

El camposanta de Santa Mariña de Dozo y las ruinas de su iglesia, en Cambados, reciben estos días de agosto multitud de visitantes, como muestra esta foto tomada este viernes Mónica Irago

«As previsións para esta ponte son excelentes en toda Galicia». Así de contundente se muestra Cesáreo Pardal, presidente del Clúster Turismo de Galicia, al ser preguntado por las expectativas del sector de cara a los que suelen ser los días grandes de este mes, los que rodean al 15 de agosto y a todas las festividades asociadas al que suele ser uno de los puentes estrella del verano en la comunidad.

Su optimismo es refrendado desde varias organizaciones provinciales. «Es muy difícil encontrar algún alojamiento disponible en toda la provincia» dice César Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de la provincia de Pontevedra. «Estamos prácticamente completos para este fin de semana», corrobora por su parte Richard Huerta desde la asociación coruñesa. Ambos destacan no solo los buenos niveles de reservas y ocupación, sino también la subida de los precios medios, fruto precisamente de la alta demanda y la poca oferta de plazas libres que quedan para esta tercera semana de agosto.

Algo más tibio es Cheché Real, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo. «A cousa está ben, en principio está todo moi animado, estamos con esperanzas, aínda que con isto dos cambios no tema do certificado covid e demais, hai incertidume. Está a ser un verán de moitas anulacións, igual que tamén de moitas reservas a última hora», asegura.

En el ámbito del turismo rural las expectativas también son buenas. «Pinta moi ben. Todos os anos estamos a tope nesta ponte, e este tamén. Na Ribeira Sacra por exemplo hai un auténtico desborde. As poucas casas con prazas libres son por algunha anulación moi de última hora. E a situación tamén é boa noutros puntos como A Mariña, A Limia, as Rías Baixas ou a zona do Deza», apunta Francisco Almuíña, presidente de Fegatur (Federación Galega de Turismo Rural).

Los alojamientos rurales son una de las modalidades más elegidas por los viajeros en este segundo verano de la pandemia, junto con los pisos y viviendas de uso turístico. En este último caso, encontrar una opción de última hora para este fin de semana es misión imposible. «No hay nada disponible», asegura Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga (Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia).

En general, el mes de agosto está siendo mejor de lo esperado por muchos en el sector. «Está a ser un mes moi bo, sobre todo se temos en conta a situación da que partimos. Soubemos trasladar a mensaxe de que Galicia é un destino seguro e os profesionais están a traballar cun alto grao de responsabilidade. Tamén axuda que nos atopemos nun ano xacobeo. Agardamos que os niveis medios de ocupación se sitúen entre o 65 e o 85 %, unhas cifras que xa se están a superar nos destinos máis demandados», dice Pardal, que cita entre las zonas que están teniendo más éxito O Salnés, la Ribeira Sacra o la Costa da Morte.

Esperanza para el resto del año

«Pero que funcionen as cousas no verán non vai compensar o resto do ano. Isto é unha illa. Levamos moitos meses moi malos», advierte Cheché Real. «Está claro que un mes no lo soluciona todo, pero es el inicio», refrenda desde Pontevedra César Sánchez. Richard Huerta también reconoce que ha sido un año muy complicado y que un buen agosto no supondrá la salvación «pero sí ayuda a tener esperanza y a mirar con ilusión hacia el resto del año». «Agosto está siendo un mes muy bueno, especialmente esta semana en que el tiempo ha ayudado, y la próxima también se presenta bien. En la última semana del mes la cosa se ralentiza un poco, y ya tenemos la vista buena en septiembre, para ver que sucede con las empresas y si se produce y consolida la vuelta de los viajes corporativos, que es de lo que vivimos en realidad el resto del año», señala Huerta, que actualmente dirige el hotel Double Tree by Hilton de A Coruña.