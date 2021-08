Miles de gallegos, a la espera de obtener el carné de conducir por falta de examinadores

Una alumna de autoescuela, preparándose para el examen de conducir LAGO

Alrededor de 15.000 personas están en espera para poder examinarse para obtener el carné de conducir en Galicia. Son los cálculos que hacen las asociaciones de autoescuelas gallegas, que atribuyen esta situación a la escasez de examinadores. «En A Coruña hay 6.700, 1.500 en Lugo, 1.300 en Ourense, y en torno a 7.000 en Pontevedra», explica el presidente de la asociación provincial ourensana, Fernando Varela, que destaca que este colapso en las pruebas de conducir está provocando incluso que muchas personas pierdan la oportunidad de conseguir un empleo. El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de A Coruña, Pablo Pérez, concuerda con esa idea: «Hay gente que está perdiendo oposiciones y trabajos» por no poder obtener el permiso, dice.

Perjuicio para los usuarios y también para las propias autoescuelas. «Está pasando que algunos nos vemos en la situación de tener que rechazar alumnos, porque no podemos darles salida», explica Pérez. Este problema, dice, se arrastra desde los 80. «La gente se jubila y esas plazas no se reponen, a esto en verano se suman las vacaciones», y el resultado es la falta de examinadores, que «forma una bola que es imposible». A eso se une que cada uno de ellos tiene un tope máximo de exámenes diarios, doce. La Federación Gallega de Autoescuelas se reunió hace algunas semanas para analizar la situación.

«Se necesitan en torno a 400-500 examinadores» en España, apuntan, y aunque están entrando algunos, dicen que el ritmo es demasiado lento. Por eso, mientras el flujo de renovación no se agilice, la propuesta de las autoescuelas es que los examinadores puedan hacer horas extras. «Otros años hay una bolsa de horas extras para hacer más pruebas cuando hay más demanda. Este año no la están aplicando», afirma la presidenta de las autoescuelas de Lugo, Mónica Pérez, que explica que en esta provincia el problema no es tanto de falta de examinadores como que estos se están derivando a cubrir una carencia de administrativos en la jefatura: «Hemos reclamado al menos tres personas para las oficinas», apunta.

Las autoescuelas también quieren que lleguen interinos: «La DGT está creando una bolsa de interinos, pero de momento los están mandando a lugares con más problemas y aquí no llegó ninguno», apunta Fernando Varela, que concuerda con su compañero de A Coruña en que las jefaturas provinciales hacen lo que pueden, pero es un problema general que afecta a toda España.

La Dirección General de Tráfico tiene en marcha un proceso para cubrir 35 nuevas plazas de examinador. A mayores, hace unos días anunciaba que incorporaba sesenta interinos que prestan ya sus servicios en 38 jefaturas provinciales, ninguna de ellas gallega.

Además de la carencia de examinadores, algunas asociaciones de autoescuelas apuntan también al sistema CAPA, que la DGT puso en marcha este año, como causa de los retrasos. Se trata de un algoritmo que permite ajustar y repartir la capacidad de examen de cada jefatura provincial. «Fue creado para solucionar problemas en Cataluña y Madrid, pero a nosotros no nos resulta eficaz porque no aprovecha bien la capacidad de pruebas y tiene poca flexibilidad», dice Varela.