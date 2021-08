¿Por qué no se llenan 34 carreras en Galicia?

CESAR QUIAN

Este curso las universidades gallegas cierran el proceso de matriculación con 34 titulaciones vacantes. Xeografía e Ordenación do Territorio en Santiago, Tecnoloxías de Telecomunicación en Vigo o Enxeñería de Obras Públicas e Inglés, en A Coruña son algunos de los ejemplos de los títulos que no han conseguido completar sus plazas este curso. ¿Por qué no se llenan sus aulas? Alumnos y exalumnos de estas especializaciones explican a qué creen que se debe esta situación, que en algunos casos se repite curso tras curso.

Patricia Naya, una estudiante de 21 años de la Universidad de Coruña (UDC), que está acabando Filoloxía Inglesa y solo tiene pendiente para conseguir el título presentar el Trabajo de Fin de Grado, cree que detrás de las vacantes en su carrera profesional «hay mucha desinformación». «En general, las carreras de humanidades no se promocionan tanto como las de ciencias. Y en cuanto a Filoloxía, popularmente solo se conoce la docencia, por lo que muchos estudiantes ni la tienen en cuenta», añade. Naya señala como otras salidas profesionales ajenas a la formación: traducción, edición, los vinculados con relaciones internacionales, lingüística computacional y turismo. Pero para poder llegar a ellas es necesario tener un máster.

Manuel Porto, alumno de 21 años del tercer curso de Telecomunicaciones, en la Universidad de Vigo (UVigo), que se muestra asombrado ante el hecho de que queden huecos vacíos en el grado que estudia: «Me sorprende un poco, la verdad. Sin embargo, es una carrera muy dura, que requiere bastante esfuerzo y sacrificio. Muchas veces los profesores no te lo ponen precisamente fácil, y la tasa de abandono en el primer año es altísima». Por el contrario, este alumno de la UVigo valora que la carrera permite realizar tareas en diversidad de ámbitos: «Diseñar y gestionar redes y sistemas de ordenadores para empresas o corporaciones, trabajar en el diseño y desarrollo de hardware de comunicaciones como antenas, routers, modems de Internet...». Y ahora «el campo de los coches autónomos, inteligencia artificial y exploración espacial».

Emma García, exalumna de Xeografía en la USC.

Emma García, miembro del departamento de formación de la industria farmacéutica, de 33 años y exestudiante de Xeografía e Ordenación do Territorio, en la Universidad de Santiago (USC), puntualiza, al igual que Patricia Naya, que existe desconocimiento en torno a la titulación: «La gente no sabe nuestro contenido curricular, falta mucho terreno por conquistar: especialización, mercado laboral...». Echando la vista atrás, lamenta la formación que recibió: «Los profesores no consideraban importante la parte de sistemas de información geográfica. Cuando preguntabas por qué usábamos un programa obsoleto para el análisis espacial te decían que eso te lo podía hacer un técnico. Y claro, te cabreabas, te imaginabas estudiando un ciclo luego (como hicieron muchos compañeros), para poder acceder al mercado laboral». Emma García nunca ha ejercido en un oficio relacionado con su formación universitaria: «Tengo compañeros que trabajan en Meteogalicia, en la universidad, en la Xunta, en la empresa privada como consultores de análisis espacial y GIS».

Emilio Rey, exalumno de Obras Públicas en la UDC. ANGEL MANSO

Emilio Rey, ingeniero civil en el Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil de la UDC, de 30 años, opina que la carrera de Obras Públicas de A Coruña, en la que está graduado, presenta poco atractivo por el tipo de orientación del programa: «Unha gran parte é moi teórica». «A xente que estuda obras públicas busca unha carreira un pouco máis práctica e enfocada directamente ao traballo e a formación», añade. Además, cree que la titulación tiene salidas «por épocas», dependiendo de si lo que se solicitan son obras públicas, ámbito en el que considera que hay bastante trabajo, o solo edificación, donde «é máis complicado» obtener empleo. «Si vai tendo saídas, ao final. Hai xente bastante preparada».