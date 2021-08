Eugenio Ferradás, exdelegado de la ONCE en Galicia: «Las ciudades gallegas son accesibles»

Eugenio Ferradás CESAR QUIAN

«El mundo ha cambiado, España también y Galicia por supuesto, pero yo creo que ha evolucionado mucho más la vida de los ciegos que la de las personas sin discapacidad». Son palabras de Eugenio Ferradás Moledo (Mazaricos, 1956), delegado territorial de la ONCE en Galicia durante dos décadas, ahora jubilado que disfruta de su tiempo libre tras una intensa carrera dedicada a mejorar la calidad de vida de los discapacitados.

Su trayectoria en la organización empezó el 22 de abril de 1977, con apenas 16 años, como vendedor del cupón. Desde entonces, vivió una promoción interna bastante intensa: en el año 1982 fue elegido presidente de la ONCE en Galicia; en 1986 se convirtió en vicepresidente estatal de la organización; y, por último, fue nombrado delegado territorial en 1990, cargo que ostentó hasta el 2011, con un breve paréntesis en el que trabajó como director general adjunto de la entidad.

Eugenio habla de esa época con gran satisfacción. Concretamente, en lo que se refiere a su etapa en Galicia, reconoce que fue «muy larga e intensa, de grandes alegrías y ningún disgusto». Hoy puede decir con orgullo que dejó su cargo sabiendo que «las ciudades gallegas son ciudades accesibles».

Recuerda con cariño lo que él describe como las «efemérides» de su carrera, como la exposición de perros guías en el 2006, cuando recorrió las calles de Lugo junto al entonces alcalde José López Orozco, «él con los ojos tapados y yo, como ciego total que soy, usando un perro guía cada uno», rememora. O cuando fue pregonero de las fiestas de María Pita, un recuerdo por el que siente especial cariño, pues dirigirse a la ciudad herculina desde los balcones del ayuntamiento fue para él «un hecho de máxima gratitud y relevancia».

Aún así, confiesa que no siente añoranza. Cada cosa tiene su tiempo y, ahora, a Eugenio le toca descansar. A pesar de que se jubiló, tan solo un año más tarde de dejar el cargo, en el 2012, optó por matricularse en la UNED para cursar el grado en Trabajo Social. Dado el frenético ritmo de vida que llevaba, pensó en llenar su tiempo libre con los estudios. «Pero cuando vino la pandemia lo dejé a medias porque la situación no era incompatible con estudiar y poder desplazarme a los exámenes», lamenta.

Eugenio no se siente del todo mal por ello. «Después de esta pausa ya sí que me he acostumbrado a no tener obligaciones y me he acomodado», confiesa. Ahora, el exdelegado lleva una vida tranquila, desvinculada de la organización y alejada de la relación con sus afiliados, la parte de su trabajo que más disfrutaba: «Me daba una enorme alegría y chute moral permanente», recuerda. Ha cambiado las salas de estudio por los cafés con familiares y amigos -«¡Teniendo mucho cuidado con el coronavirus!», asegura- y los apuntes por libros de lectura. Acompañado por María Dueñas, Eduardo Mendoza o Almudena Grandes, sus autores favoritos, asegura que no se aburre ni un momento. Y si no tiene ganas de leer, siempre le quedará su otra afición: practicar deporte casi a diario.

Desde que empezara su camino, la propia ONCE pasó de ser una entidad de ciegos a convertirse en una gran empresa del mundo de la discapacidad. Además, con la llegada de las nuevas tecnologías, él mismo reconoce que los teléfonos y los ordenadores adaptados se han convertido en sus ojos. Son grandes avances en el camino de la integración que, según lo vivido por el propio Eugenio, «permiten alcanzar una vida personal y social mucho más activa y una independencia incalculable».

Ferradás presentando un cupón dedicado al Xacobeo en el año 2004, con el conselleiro Pérez Varela SANDRA ALONSO

Fui

Distintos altos cargos de la ONCE desde el año 1982 hasta el 2011

Ferradás fotografiado esta semana en un parque de A Coruña CESAR QUIAN

Soy

Estudiante del Grado en Trabajo Social por la UNED y jubilado