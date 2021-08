Agosto completa el mapa de las rebajas en los peajes de Galicia y Portugal

Peajes en la autopista AP-9 xoan a. soler

El verano del 2021 quedará grabado en la historia de las comunicaciones terrestres en Galicia. Tres de sus cuatro autopistas de peaje y dos de las principales vías de penetración desde Galicia hacia el norte de Portugal han registrado minoraciones significativas en sus tarifas para hacer más asequible su utilización.

Primero fueron las autovías de pago lusas las que el 1 de julio redujeron sus peajes a la mitad respecto a sus precios de partida del año 2011, un 30 % en comparación con los importes fijados en el inicio del año. Le siguieron el 29 de julio las históricas bonificaciones aplicadas en la AP-9. Y ayer se activaron las actualizaciones de los descuentos que la Xunta sufraga en las autopistas autonómicas A Coruña-Carballo y Vigo-Baiona.

Las más relevantes son las que han suavizado el hecho de que la AP-9 sea la tercera concesión en manos privadas con precios más altos de España, según los cálculos del Gobierno central. Desde hace quince días los conductores que hagan el viaje de regreso al punto de partida en menos de 24 horas contarán con el retorno gratuito, siempre que se porte dispositivo de telepeaje para realizar los pagos.

El Ministerio de Transportes estima que, de media, 41.095 trayectos realizados cada día en la infraestructura contarán con algún tipo de descuento, uniéndose al de la vuelta gratuita la bonificación adicional del 20 % que disfrutarán los usuarios que hagan más de 20 viajes al mes; otro 50 % a mayores se descontará en la ida en el eje Vigo-Tui, como serán gratis los movimientos entre Vigo y Redondela si se hacen ida y vuelta en 24 horas, e, igualmente, se dispone de telepeaje, condicionantes que no regirán en dicho paso para los camiones, que contarán en toda la AP-9 con un 20 % de rebaja independientemente del método de pago que empleen.

Previsión de gasto

En los cinco meses de este año en el que se aplicarán las bonificaciones en la mayor autopista gallega, el Gobierno central prevé gastar 36,9 millones de euros de los casi 60 que reservó en los presupuestos generales de este año. El año que viene cuenta con dedicar al mismo fin 54,9 millones y serán 134,1 millones en el 2047, ultimo año completo de la concesión que vencerá tras 75 años de explotación. La Xunta reserva para sus descuentos 1,2 millones este año y 1,5 para cada uno de los dos siguientes.

El Gobierno gallego activó ayer la actualización de las bonificaciones que, a través de otra filial del mismo grupo al que pertenece Audasa (AP-9), aplica ya en las autopistas autonómicas AG-55 y AG-57. Autoestradas de Galicia registra desde la pasada jornada los movimientos de los usuarios que pagan con telepeaje y hacen el viaje de retorno en menos de 24 horas. Estos tendrán un 25 % de descuento en la vuelta y un 50 % si hacen dos o más retornos en el mismo plazo, porcentajes que ya estaban vigentes pero hasta ahora se limitaban a los viajes hechos en el día en lugar de en un margen de 24 horas a contar desde el recorrido de ida.

Se añade también desde ayer al plan de descuentos previsto en ambos viales del 100 % en el retorno para las familias numerosas que acrediten esa condición y se inscriban previamente en la web de Autoestradas de Galicia. Se mantiene a mayores, como desde el año 2019, la bonificación del 50 % en los peajes por los que se transite entre las cero horas y las seis de la madrugada.

Las rebajas que más críticas están suscitando son las implantadas en Portugal, dado que las plataformas sociales de oposición al cobro de peajes en las autovías lusas mantienen que el Gobierno de su país no ha cumplido con el mandato del parlamento de reducirlas a la mitad. Antes de aplicar la rebaja el Ejecutivo anuló las bonificaciones existentes, con lo que el descuento se calculó sobre las tarifas del 2011 y no las actuales, como denunció ayer la plataforma de Viana do Castelo.