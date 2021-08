Casi 70 concellos recibirán ayudas para elaborar planes contra la sequía

Efectos de la sequía en el embalse de Cachamuíña, en Ourense, en una imagen de archivo. Álvaro Vaquero

La Xunta ha aprobado la concesión de ayudas a 69 ayuntamientos para proyectar los planes de emergencia contra la sequía, para los que fueron precisos una inversión de más de 825.000 euros, según ha informado la Consellería de Infraestructuras y Movilidad, a través de Augas de Galicia, a los municipios beneficiarios, todos de menos de 50.000 habitantes. Recibirán el 80 % de los costes de elaboración del programa, pudiendo percibir hasta 15.000 euros por solicitud. Se atenderá a las actuaciones presentadas desde el 1 de enero de 2021.

De igual manera, los subsidios son «compatibles» con la cofinanciación de otras administraciones públicas, como las diputaciones provinciales, tal y como publica la consellería.

Esta tercera convocatoria del programa, publicada en abril, se suma a las precedentes de las que salieron beneficiados 40 ayuntamientos. El Gobierno gallego calcula que para el año que viene «por lo menos» 109 ayuntamientos podrán disponer de este mecanismo para prevenir la sequía y actuar en situaciones de emergencia, para continuar suministrando agua a la población.

El Ejecutivo recuerda que la Lei de Garantía de Abastecemento de Auga, vigente desde enero del año pasado, fija un período de dos años para que los ayuntamientos de menos de 20.000 residentes elaboren planes para hacer frente a la sequedad.

La provincia de Ourense es la que cuenta con un mayor número de municipios que se benefician de esta ayuda, con 27 concellos: Baltar, Barbadás, Boborás, A Bola, Castro Caldelas, Calvos de Randín, Carballeda de Avia, Celanova, Cualedro, Entrimo, A Gudiña, Lobios, Oímbra, Padrenda, Sandiás, Sarreaus, Viana do Bolo, Vilar de Barrio, Xinzo de Limia, Melón, Monterrei, O Peireiro de Aguiar, Porqueira, A Rúa, San Cristovo de Cea, Vilar de Santos e Vilariño de Conso.

A Coruña le sigue, con 23 municipios adheridos: Aranga, Arzúa, Bergondo, Betanzos, Cabanas, Camariñas, Dodro, Fisterra, Irixoa, A Laracha, Lousame, Narón, Neda, Noia, Ordes, Pontedeume, As Pontes, Porto do Son, Ribeira, Sada, Santa Comba, Val do Dubra e Vilasantar.

En Lugo habrá diez concellos: Abadín, Antas de Ulla, Barreiro, Castro de Rei, Chantada, O Corgo, Guntín, Monforte de Lemos, Outeiro de Rei, Trabada e Triacastela. Y en Pontevedra estarán beneficiados los municipios de Crecente, Gondomar, A Guarda, Meis, As Neves, Ponteareas, Silleda e Tomiño.